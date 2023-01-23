Курчатовский район особое внимание уделяет вывозу снега и борьбе с гололедом

Курчатовский район Челябинска особое внимание сегодня уделяет вывозу снега, очистке от наледи тротуаров, внутриквартальных проездов и общественных пространств, а также вывозу мусора.

Данная работа выполняется в рамках текущего санитарного содержания района по 13-ти муниципальным контрактам (по ним работают девять единиц техники и 12 представителей бригады ручного труда).

Как сообщил сегодня, 23 января, на аппаратном совещании в мэрии глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов, за неделю на снегосвалку было вывезено 1483 кубометра снега. Кроме того, в районе ликвидировано пять навалов мусора.

«Уборку прилегающих к нежилым объектам участков выполняют собственники и арендаторы. Работники администрации регулярно проводят осмотр этих территорий. За неделю выдано 42 уведомления по их ненадлежащему содержанию. Большинство на сегодняшний день устранено. Два акта, составленных на представителей бизнеса, направлено в управление благоустройства для принятия административных мер», - отметил Сергей Антипов.

Глава добавил, что по поручению мэра Челябинска Натальи Котовой информация и фотоматериалы о проведенной с предпринимателями работе размещена на сайте администрации Курчатовского района и в социальных сетях.

«На прошлой неделе вместе с подрядчиками и депутатами побывали на общественных пространствах, в скверах, посмотрели работу подрядчиков, акты выполненных работ. В один из дней объехали все хоккейные корты (их в Курчатовском три десятка), сделали ряд замечаний. Сегодня все корты находятся в рабочем состоянии, как и ледовый городок у кинотеатра «Победа», и новогодняя иллюминация», - сообщил Сергей Антипов.

Он подчеркнул, что в районе продолжаются рейды по незаконной торговле. На прошедшей неделе на нарушителей составили два протокола, два материала передали в управление благоустройства для принятия административных мер.

«За неделю выявлено 11 правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, подготовлено семь проектов решений, которые направлены в КУИЗО. Кроме того, 441 запрос направлен в уполномоченные органы», - рассказал глава Курчатовского района.

По словам Сергея Антипова, добровольные народные дружины на минувшей неделе осуществили 11 выходов на улицы района с целью обеспечения охраны общественного порядка. «Заявка отдела полиции выполняется полностью», - заверил Сергей Васильевич.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства в Курчатовском районе, по данным на 23 января, работают в штатном режиме. Подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и социальные объекты. За неделю в районе произошло два пожара, обошлось без пострадавших.