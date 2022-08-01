Лучший начальник караула региона служит в Челябинске.

В Челябинске прошел смотр-конкурс на звание лучшего начальника караула по охране объектов уголовно-исполнительной системы.

Первое место в личном первенстве занял начальник караула ИК-4 ГУФСИН Ильяс Хусаинов.



За победу в этом году боролись 18 начальников караулов учреждений УИС области. Программа состязаний была насыщенной: включала в себя проверку теоретических знаний, а также практических умений и навыков участников.



«В первый день испытания проходили на базе правления по конвоированию. Они начались со строевого смотра и сдачи зачетов по строевой подготовке. Затем члены судейской комиссии проверили конкурсантов на знание материальной части стрелкового оружия, правил ведения стрельбы и мер безопасности при обращении с оружием. Только потом офицеры приступили к практической стрельбе из пистолета Макарова. Начальники караулов также пробежали километровый кросс, продемонстрировали боевые приемы борьбы, выполнили подтягивание на перекладине», - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.



Во второй день конкурса испытания продолжились на базе исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Челябинской области. Зачеты по специальной подготовке конкурсная комиссия принимала на специально оборудованном учебном городке.



Мероприятие направлено на повышение профессионального мастерства личного состава и эффективности служебной деятельности. Все участники без исключения показали высокий уровень квалификации, физической подготовки, достойно продемонстрировали свои теоретические знания и практические навыки, - рассказал заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Виктор Батаев.



По результатам состязаний призовые места распределились следующим образом: первое место — начальник караула ИК-4 капитан внутренней службы Ильяс Хусаинов (в 2020 году он уже был признан лучшим начальником караула региона); второе место — начальник караула ИК-5 старший лейтенант внутренней службы Константин Бабинов; третье место — начальник караула ИК-18 старший лейтенант внутренней службы Павел Поленок.