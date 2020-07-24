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Любимой книгой южноуральских осужденных является "Преступление и наказание"

Фото: 
ГУФСИН
Общество
Сегодня, 11:44
Автор: 
Евгения Александрова

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Челябинской области, больше всего любят читать произведения Федора Михайловича Достоевского.

Первое место в рейтинге наиболее популярных среди южноуральских "сидельцев" книг - у его "Преступления и наказания" и "Братьев Карамазовых".

ТОП-10 самых читаемых осужденными произведений сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области составили в ходе подготовки ко Всероссийской акции "Твои друзья - книги". Акция приурочена ко Дню воспоминания о любимых книгах.

Интересно, что на втором месте рейтинга - "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова (это гениальное произведение в большей степени предпочитают представительницы прекрасной половины человечества). Замыкают тройку книг-лидеров "Отверженные" Виктора Гюго.

На четвертом месте шедевры Александра Дюма - "Граф Монте-Кристо" (самая популярная книга в первой колонии) в компании с "Королевой Марго" (это произведение в фаворе у дам).

На пятом и шестом местах книжной "десятки" - "Небо в рублях" Дарьи Донцовой и "Закон трех отрицаний" Александры Марининой. Как рассказала агентству "Урал-пресс-информ" начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Ольга Емельянова, женские детективы пользуются большой популярностью у представительниц слабого пола, что в общем-то неудивительно.

А вот "Фаворита" Валентина Пикуля (у него седьмое место рейтинга) одинаково любят и мужчины, и женщины, отбывающие наказание. Так же, как и "Хроники Нарнии" Клайва Льюиса (восьмое место).

Замыкают ТОП-10 "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона, занявший девятую строчку рейтинга, и "Алеф" Пауло Коэльо.

В пресс-службе ГУФСИН региона уточнили, что список составлен на основе данных, предоставленных библиотекарями исправительных учреждений.

По словам Ольги Емельяновой, чтение является одним из самых популярных занятий южноуральских осужденных, которому они охотно посвящают свободное от учебы или работы время. Предаться любимому занятию можно как в читальном зале библиотеки, так и в отряде - книги выдаются на руки.

В учреждениях уголовно-исправительной системы Челябинской области довольно богатый выбор литературы - на любой вкус: отечественная и зарубежная классика, современная проза и поэзия, множество различных энциклопедий.

Пристрастия книголюбов в разных колониях разные. Однако мужчин во всех исправительных учреждениях региона, как правило, объединяет интерес к фантастике и детективам. Женщин - тяга к любовным романам и книгам приключенческого жанра с элементами детектива.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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