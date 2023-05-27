Люся - кошка говорящая

Откуда взялась Люся

Это было во вторник. Или в пятницу. Девочка пришла из школы, села тихонько на краешек дивана и поняла, что нет никого на свете несчастнее нее. У Тани – щенок, у Оли – хомяк, хоть и дурацкий, но все же. А у Девочки – никого! Как жить дальше? И зачем?

Мама испугалась не на шутку: Девочка сидела на диване и не разговаривала, а только вздыхала.

- Обедать будешь? – спросила Мама.

Девочка вздохнула.

- Ты не заболела? – забеспокоилась Мама.

А Девочка вздохнула еще горше.

- Ну что случилось-то, господи?

- У Тани – щенок, у Оли – хомяк… - сказала Девочка. И заплакала.

- Так, собирайся! – сказала Мама.

- Куда? – прошептала Девочка.

- Пойдем с тобой за котенком!

- Да где же мы его возьмем? – девочкины слезы высохли в ту же минуту.

- Я знаю, где бывают котенки. Одевайся. – Вид у Мамы был очень решительный. Разве можно быть спокойной, когда такие страдания!

Очень, очень быстро оделась девочка: нахлобучила шапку с помпоном на белобрысые косички, накинула красную курточку, застревая в рукавах, а сапоги, кажется, сами на ноги наделись – все!

На рынке продавали картошку, мороженую клюкву, яркие, словно пластмассовые, яблоки, и лимоны, и еще много всякой всячины. А с краешку стояла тетка с коробкой, в которой спал толстый щенок, и две девчонки с котятами на руках. Маме сразу понравился рыжий, такой шустрый и пушистый. Лю она даже не заметила, если честно. А Девочка – она просто больше никого и не видела. Там, на руках у девочки сидела маленькая, худенькая, белая кошечка, у которой был потрясающий черный носик. Вся мордочка белая, а носик аккуратненько так покрашен черной краской! Такая она была смешная и милая, что никаких других котят Девочка и не заметила.

- Эту, Мама…

- Может, рыженького, дочка?

- Эту, только эту.

Мама отдала за Лю денежку, кошка перекочевала к Девочке, и та быстро засунула ее себе под куртку: вдруг Мама передумает. Но Мама не передумала, а только вздохнула: хлопот с этим котенком не оберешься…

Лю учится мяукать

Дома Девочка и Мама рассмотрели свое новое счастье. Черные пятнышки у Лю были еще и на спинке, а на головке они располагались так удивительно, как будто прическа из черных волос на пробор. Черными были ушки и хвостик, который заканчивался беленькой «кисточкой». Киска была тощая, глазик гноился …

- Дитя подвала, - определила Мама. – Ну, как мы ее назовем?

- Я думаю, Лиза, - сказала Девочка.

- А я думаю, Люся.

- Нет, я хочу Лиза.

- Ну, зови, как хочешь, - сказала Мама, - а я буду звать ее Люсей.

Так появилась на Белом Свете новая кошечка - Люся.

Перво-наперво выяснилось, что у киски совершенно нет никакого голоса. Напрасно она пыталась попросить молочка: из крошечного ротика вырывался только какой-то …хрип. Малышка не умела мяукать!

- Ничего, Мама, я научу ее! Люся, смотри, как надо: Мяу! Мяяаааауу!! Мяв!!

От неожиданности Лю плюхнулась на хвостик и вытаращила на Девочку глаза. Глазищи у нее были огромные, зеленые и в них плескался неподдельный ужас.

- Что тут у вас за зоопарк? – это пришел Папа. – Ой, кто же это такой? Что за крысища такая?

- Папа, это Люся! Это моя кошка! У меня теперь есть кошка настоящая! Ее зовут Люся! – Девочка схватила котенка, и тискала его, и протягивала Папе, и скакала от счастья.

- Ну-ка, ну-ка… Бог ты мой, - сказал Папа. – Где же вы такое чудо нашли? Дохлятина какая! А нос-то, нос!! – и он засмеялся.

И Девочка, и Мама тоже засмеялись, а Лю опять захрипела.

- Она еще и не мяукает!

- Я ее научу! – сказала Девочка.

- Сначала мы ее покормим, - сказала Мама и поставила на пол блюдце с молоком.

Лю расставила свои лапки, опустила мордочку и, рыча от голода, начала лакать. Хвостик, действительно напоминавший крысиный, возбужденно дрожал.

Так прошел Первый День Лю. Она без конца пила, ела, и животик у киски становился настолько круглым и толстым, что она не могла передвигаться. Лю не могла даже свернуться клубком, и засыпала прямо около блюдца. Во сне лапки у нее дергались, как будто бедняжка куда-то бежала. А когда она просыпалась, Девочка опять учила ее мяукать.

- Мяу! Мрррр! Мяк… - на все голоса старалась Девочка, но Лю только таращила глазищи и молчала. Девочка устала и села делать уроки.

Скоро пришла Мама, которая ходила в магазин, и начала греметь кастрюлями на кухне. Лю побежала к ней и вдруг неуверенно сказала:

- Мя…

- Что-что? – засмеялась мама.

- Мяу! Мрррр, - сказала Лю и потерлась о мамину ногу, что в переводе с кошачьего означало: «я, пожалуй, что-нибудь съем».

- Ну, вот, нормальная кошка, - сказала Мама и дала Лю кусочек сосиски.

С сосиской Лю справилась легко. Она просто заглотила ее и тут же захотела еще.

- Еще! – сказала Лю в нетерпении.

- Может, хватит? Лопнешь ведь, - сказала Мама меланхолично, продолжая тереть на терке свеклу для борща.

- Еще! – уверенно повторила Лю.

Красные от свеклы руки перестали двигаться, Мама замерла. Послышалось?

- Эй, кошка, ты что?

- Еще! - снова нетерпеливо повторила Лю. Крысиный хвостик торчал как маленькая антенка и дрожал.

- Да ладно…- Мама была в отчаяньи, и вдруг закричала:

- Ужас!!!

На крик прибежали все: Девочка и Папа. И тут же чуть не хлопнулись в обморок.

- Что с тобой? – кинулся Папа к Маме. - Чем это ты? Ошпарилась?

Мама стояла, вытянув вперед ужасные красные руки, и показывала ими на Лю.

- Она … разговаривает!

- С руками что? – испугался Папа.

- С руками – свекла! Она разговаривает!

- Свекла разговаривает?

- Кошка эта …вот! Сказала «Еще!» Сейчас сказала!

И тут Лю вполне отчетливо и совершенно радостно сказала:

- Еще! – и повторила для тех, кто не понял, - еще… - застеснялась, уселась на хвостик и стала перебирать лапками, умильно поглядывая на Маму, отвечавшую за сосиски.

Первой отмерла Девочка:

- А я знала! Что вы удивляетесь? Она такая!

- Слуховые галлюцинации, - объяснила Мама.

- Дай сосиску! – отчетливо проговорила Лю.

- Ой, что-то у меня голова заболела, - Мама неуверенно посмотрела на Папу.

- Ну, что же, бывает, - сказал Папа. – Вот такая вот кошка, – и стал задумчиво очищать от целлофана одну сосиску за другой и бросать их на пол рядом с блюдцем Лю.

- Что ты делаешь? – сказала Мама. – Она облопается. Сам-то что есть будешь?

- И то! Хватит. Может, ее врачу показать?

- Не надо никаких врачей, - Девочка прижала Лю к себе прямо с сосиской

в зубах. – Подумаешь, кошка разговаривает… Добра-то, – и ушла в свою комнату вместе с Лю и с сосиской.

Люся потерялась

Пришла настоящая весна. Девочка не ходила в школу, потому что наступили каникулы.

-Лю! Ка-ни-ку-лы! – Девочка учила свою кошку новым словам. –

Ну, повторяй: ка-ни-ку…

- Не буду! – Люся отвернулась и сердито дергала хвостом. За прошедший месяц у нее вырос какой-никакой хвост, так что было чем подергать. А еще Лю научилась говорить довольно много новых выражений. Любимым было «не буду», которое она освоила сразу после «сосиски» и «дай!».

- Ну что ты такое сложное слово придумала! – сказала Мама. – Ей трудно! Правда, Люсенька? - и взяла котенка на руки.

- Мама…- замурчала Лю.

- Ну, вот, она тебя тока любит…- обиделась Девочка. – про меня не говорит!

- Скажет, куда денется! Ты корми ее почаще, да горшок ее мой. А то все бы только мучила! Зачем вчера в пакет ее засунула?

- Ну, мам! – Девочка засмеялась. – Это не пакет, а кошконоска.

- Что? Куданоска?

- В пакете пять дырок внизу: четыре для лап и один для хвоста. Засовываешь кошку в пакет, лапы через дырки могут по земле идти, а чтобы не убежала, держишь пакет за ручки. Ой, еще дырка же для головы! Очень удобно.

- Ну, не знаю, - сказала Мама, - может и удобно, только Люся вчера чуть горшок с цветком не снесла с подоконника, когда носилась в этом пакете по квартире.

- Не буду! – подтвердила Лю, сидя у Мамы на ручках, и вдруг начала вырываться. На балконные перила сел воробей, и это означало начало дикой охоты. Мама опустила кошку на пол, и та на полусогнутых метнулась на балкон.

- Как бы не свалилась, десятый этаж все-таки, - сказала Мама и тут же пожалела об этом.

- Мамммм??

- Да куда она денется… – неуверенно проговорила Мама, - там все закрыто. Не волнуйся.

Но Девочка все равно волновалась. Она притащила откуда-то доску и старательно закрыла дыру на уровне кошкиного роста. Успокоилась и побежала гулять на улицу.

Вечером мама запекла курицу в духовке. Это была очень вкусная курица, аромат наполнил всю квартиру.Как-то сразу на кухне стало тесно и весело. Под ногами у Мамы все время кто-то вертелся, и нюхал, и пробовал оторвать горячую зажаристую корочку, и обжигался и шипел! Наконец, румяная курочка стояла на столе, и все семейство сидело за столом.

- А где же Люся? – вдруг сказала Мама. – Что-то ее не видно.

Девочка, в момент забыв о курице, вылетела на балкон.

- Нету! Мам, ну где она?

Все начали громко кричать:

- Люся! Люся!

Папа отправился заглядывать под ванну, Мама обшаривала кухню. Лю нигде не было. Ужас! Неужели?

Мама тайком вышла на балкон и со страхом посмотрела вниз. Там был большой козырек от магазина на первом этаже. На козырьке были набросаны разные глупости, которые выкидывали из окон за ненадобностью: пивные банки, окурки и всякая такая ерунда. И вдруг Мама увидела там какую-то маленькую …черно-белую тряпочку! Сверху было плохо, конечно, видно… Но стало, правда, страшно.

- Пошли со мной на балкон, - сказала Мама Папе. – Только тихо!

- Видишь? – и она показала на страшную «тряпку». – Вдруг это Лю??

- Да ну… Не видно.

- Не пускай дочку на балкон. Пока.

- Ладно. Не хлюпай! – сказал Папа. – Это не она!

И они принялись нарочито бодрыми голосами снова орать:

- Люся! Люсик! Люсища, где ты, гадючая крысища??

Кошка не появлялась. Папа устал и стал жевать без аппетита остывшую курицу. Мама сначала зачем-то позаглядывала в кастрюли, а потом, отвернувшись, опять подозрительно захлюпала носом.

- Люся!!! Вот она!! – закричала Девочка из детской. Перед глазами родителей предстала картина маслом: В девочкином шкафу, на полке среди всякого бельишка виднелся чей-то черный носик. Лю удивленно жмурилась на честную компанию и откровенно зевала.

- Как она сюда попала? – удивлялся Папа.

- Слава Богу! А я уж подумала… - стонала Мама.

- Нет, чтобы откликнуться, когда мы звали! – вопила Девочка.

- Не буду… - сказала Лю.

Как из Лю делали клоуна

- Мам… У Люси шерсть отрывается. – Девочка прижала кошку к животу, крепко схватив ее под передние лапки. Нижние при этом беспомощно болтались.

-Ну что ты сочиняешь? Где?

- Вот, около рта.

И правда, вокруг маленького розового ротика шерсть вылезала чуть ли не клочками! Зрелище не для слабонервных.

- Надо в клинику везти. В ветлечебницу.

- Не надо, мама! Что будут делать? Уколы ставить?

- Да нет, пусть посмотрят, скажут, что это.

Дело было давно. Так давно, когда ветлечебница была еще одна на весь огромный город. А ветеринаров, кошкиных врачей, было и вообще всего трое. Папа тогда работал большим начальником и был у него свой, персональный водитель – Саня. И вот решено было на семейном совете немедленно везти страшно больную Люсю на папиной «Волге» в ветлечебницу, которая была далеко от дома.

- Я тоже поеду! – сказала Девочка.

Мама посмотрела на Девочку, вздохнула и согласилась. Лю засунули в папину сумку для командировок.

- Не буду, - ворчала Лю и скреблась так, что Папа пожалел уже не Люсю, а свою сумку.

Когда Мама отвернулась, Девочка тихонько засунула в сумку кусочек колбаски. Лю притихла.

Саня был веселым малым.

-Что, кошака сдавать повезли? – весело захохотал он, когда все расселись на заднем сиденье.

У Девочки глаза стали по чайной чашке.

- Сань, ну че ты? – сказала Мама.

- Да ладно, не расстраивайтесь, подумаешь, кошак! Я вот своего прошлым летом в окно выбросил насовсем. Достал, зараза!

- Как это … в окно? – дрожащим голосом спросила Девочка.

- Да я утром проснулся… После вчерашнего. Голова болит, конечно, во рту все пересохло. Руку с кровати опустил, стал бутылку с пивом искать, она там у меня с вечера стояла… А этот, кот мой, как схватит меня когтями за руку-то! Игрун, понимаешь! Я обалдел от неожиданности, схватил его за шкварник – и в окно!

- И что?

- И – все!

В машине повисла нехорошая тишина.

- Да назавтра приволокся… Мы ж на первом этаже живем! – и Саня опять захохотал.

- Ну тебя совсем, Саня, не смешно! – строго сказала Мама.

В ветлечебнице «народу» было немного: на руках у бабули в драповом пальто сидел толстый серый кот, да мальчишка в очках приволок свою белую болонку. Кот меланхолично всех осмотрел и зевнул, а болонку парень утянул на ремешке в кабинет. Скоро дошла очередь и до Лю.

В кабинете воняло чем-то страшным. За столом сидел абсолютно лысый дядька. Лю достали из сумки и показали дядьке.

- Лишай, - сказал бесстрастно Лысый и посмотрел на Девочку. – Можно усыпить, но ребенка жалко.

- Как это лишай? Почему лишай? Кошка домашняя, на улице не была ни разу. Откуда лишай? – Мама говорила без остановки, а Девочка смотрела огромными глазами на Лысого. Потом она взяла свою кошку и вышла из кабинета.

Вышла и Мама:

- Сделаем анализы. Какой лишай?

Оказался никакой не лишай, а просто весенний авитаминоз! Кошке Лю выписали мазь ярко-зеленого цвета, как весенняя травка. И, что удивительно, она совсем не сопротивлялась, когда Мама мазала ей мордаху этой жуткой зеленью. А потом радостно носилась по квартире, похожая на маленького веселого клоуна в цирковой раскраске.

- Лю, - говорила Мама, - идем «клоуна» делать!

И кошка трусила на зов.

- Готово! – отпустила Мама Лю.

- Не лишай! – сказала Лю. – И было такое ощущение, что она улыбается.

Как Лю замуж выдавали

Однажды ночью раздались жуткие вопли.

- Вауууу! Маууу! – нечеловеческим голосом выла Люся. Папа с тапком и в трусах вышел в коридор:

- Ты чего? Ночь ведь! И почему не по-русски?

- Мяу…фу, то есть, я это…- засмущалась Лю. – Грустно что-то мне.

- Нашла время грустить. – тихо рассердился Папа. – Спи давай!

- Ну, ладно, - согласилась кошка. – Только вот вам с Мамой хорошо, вас двое. Мне бы тоже.

- Что – тоже? Ну, иди к нам спать, кровать большая.

- Да нет, я не про это… Говорят, что у кошек бывают коты.

- Кто говорит? – не понял Папа.

- По телику рассказывали .., -уклончиво ответила Лю.

- А, ты про это. Ну, да, бывают. – зевнул Папа. – Давай завтра, а? Уж больно спать хочется.

- Ладно, только не забудь! Обещал.

- С тобой забудешь, - проворчал Папа, шлепая в спальню.

Утром было решено – звонить Кеше. То есть, конечно, не самому Кеше, знакомому коту, а его хозяину, знаменитому артисту Леше, другу Папы и Мамы.

- Леш, привет! – сладеньким голосом пела Мама. – Как дела? Да что ты… Правда? У нас тоже все хорошо. Тут такое дело, невеста у нас выросла. Да, нет, не про дочку я. Какая она невеста! Про Люсю нашу. Да. Да. Ну вот. Классно. Ну, так мы привезем? Договорились. Ну, пока.

- Ой, что-то я нервничаю, - сказала Люся.

- Да мы сами все испсиховались, - сказала Мама. – Как ты там без нас? Как мы без тебя?

- Да вы мне сейчас особо-то и не нужны, - задумчиво сказала кошка и сама, без специального приглашения, полезла в папину командировочную сумку.

Кеша, грациозный кошачий мужчина сиамской породы, был потрясен, когда в своих владениях обнаружил жмурящуюся после сумки и слегка помятую девушку Люсю. Он фыркнул, попятился, наткнулся на стул, очумел и ретировался под диван.

- Это все? – удивилась Лю. Обиделась - и одним махом взлетела на открытую форточку. Где и закоченела.

-Ну, ладно, мы пойдем тогда, - забубнили Мама с Папой. – Позвоним.

Как только родители приехали домой, сразу кинулись к телефону.

- Леш, ну как там они?

- Да никак.

- А что Люся делает?

- На форточке сидит.

- Все еще?

- Ну да.

Когда пошел третий день сиденья на форточке, стало ясно, что сватовство не удалось. Лю привезли домой.

- Странный какой-то… - сказала Лю, когда прикончила вторую миску, полную свежей рыбки. – Так и не вылез из-под дивана. Может, больной?

- А сама-то! - не утерпел Папа. – Зачем на форточке торчала?

- Ну, наше дело, девичье, такое. Позвал бы, слезла.

Вторая попытка была на удивление удачной.

- Старик, тут к тебе дама! – весело заорал хозяин с порога.

Миша, огромный хмурый котяра британской породы разговаривать с Лю не стал. Мрачно посмотрел на нее и кивнул через плечо: «пошли, мол, раз пришла». Лю побрела за ним…

Так все и случилось.

- И это - Любовь? – спросила дома Лю.

- Что, не понравился? – сказала Мама.

- Да я и не поняла ничего.

- Бывает…

Прошло несколько дней.

- У вас больше никого знакомых нет, что ли? В смысле, котов? – спросила Лю и принялась вылизывать спинку. Ее красный язычок мелькал на белой шерстке, как ягодка в сливках.

- Ну, есть тут один, - неуверенно сказала Мама. – А, правда, давай ее к Босе отвезем!

- Люсю-то? К Босе?!

Босяк – в миру Бося - был небольшим беспородным черненьким котиком и жил с Петровыми. Несмотря на свой вполне мирный облик, это был первый бандит в округе. Весь в боевых шрамах, с драными ушами, почетный посетитель ветлечебницы, он держал летом в страхе всех котов дачного кооператива. Зимой много спал, но успевал перекусать все петровские цветы, которые сохли от этого на корню. Бесконечно требовал жрать грубым голосом, а если не давали, не гнушался стянуть еду со стола. Была у него привычка часов в шесть утра, ловко уцепившись когтями за обивку дивана со стороны стены и перебирая лапами, с визгом кататься там по полу. Это означало: «Хорош дрыхнуть! Жрать давай!»

Сказать по правде, решение представить Лю Босе было довольно рисковым…

У Петровых Лю забралась на холодильник. Нервы у нее были на пределе, и потому всех, кто беспечно проходил мимо, она хватала когтястой лапой. Чтоб не расслаблялись.

- Вот фурия! – поражались Петровы и их дети. А Лю была в отчаянии, что любовь все не приходила. И тут в кухню вошел Он.

- Мррр! – скромно поздоровался Бося.

- Привет…

- Не желаете прогуляться?

- Ну, не знаю….

- Я хотел бы Вам показать чудесную куриную косточку, которую припас для Вас. Здесь недалеко, под диваном.

Бося сделал вид, что пошел, оглянулся и снова сказал лилейным голосом:

- Мрррр…

Петровы онемели.

Лю спрыгнула с холодильника и исчезла под диваном.

Дальнейшее было похоже на сказку. Парочка нежно целовалась, мирно засыпала бок о бок, а днем Бося показывал любимой все свои захоронки. И все ей отдавал. Если удавалось что-то свистнуть со стола, Бося нес еду своей возлюбленной.

Давно прошли все сроки приличного гостевания. Дома все фразы начинались со слов «А вот Люся…», «А помнишь, когда Люся…». Но Любовь не заканчивалась.

Грустные, как брошенные на произвол судьбы сироты, бывшие хозяева Лю всем составом явились однажды вечером к Петровым.

- Не пойдет, - сказал Петров. – У них Любовь.

-Забираем! – решительно сказала Девочка.

- Луна-луна! Цветы-цветы…- пропела Лю, появляясь из-под дивана.

- Извини, конечно, но пора домой,- сказал Папа и засунул разнеженную Люсю в сумку.

Как Лю мамой стала

Люсино меню обычно состояло из нескольких блюд. Мама варила любимой киске рыбку… Папа, съев курочку, баловал кошку косточками. Девочка делилась всем, что ела сама: мороженкой, огурчиком, печенинкой.

Но самое удивительное происходило, когда съедали мясо с большой суповой кости. В это просто нельзя было поверить. Огромную кость с остатками мяса отдавали Лю, и она ее … глодала!

- Ты у нас, Лю, как собака прямо! – поражался Папа.

- Шам ты шабака, - не выпуская кости изо рта, обижалась Лю.

Любимым делом стала грызня «собачьей» косточки по ночам. Если домочадцы просыпались вдруг от какого-то непонятного грохота, они уже знали – накануне Мама варила суп. И утром около кошкиной миски обнаруживались несколько маленьких, гладких, словно отполированных, отстатков огромной кости.

Аппетитом Лю не страдала, и вскоре все стали замечать, что пузико у кошки превратилось просто в неприличное пузо.

- Да, Люсик, моделью тебе не стать… - смеялась Девочка. – 120 на 120, где талию будем делать?

- Что такое? Какой такой мамзелью мне не стать? – пугалась Люся.

- Модель – это такая худая девушка, которая платья показывает. И все пацаны за ней табунами бегают.

- Да ну, какая я девушка, - смущалась Лю. – Я скоро мамой буду.

- Как это – мамой? – удивилась Девочка. – Мама у нас уже есть.

- Я буду кошачьей мамой. Котятки у меня будут. Мррр… - разулыбалась Лю.

Прошло немного времени, и скоро стало ясно, что котята появятся со дня на день. У Люси теперь был свой собственный Доктор из частной клиники, и звали доктора Майя. О страшном Лысом дядьке все старались не вспоминать. Мама принесла для будущих новых котят большую коробку. И вот как-то вечером Люся начала громко топать и заглядывать в разные углы. Мама все сразу поняла и быстро позвонила Доктору Майе.

- Не волнуйтесь, сейчас приеду. Пусть лежит в коробочке!

Но ни в какой коробочке Лю лежать не стала, а, наоборот, носилась со своим пузом наперевес по всем комнатам. Папа тихо слинял к соседям, как будто у него срочное дело образовалось. На поле боя остались мама в ужасе и смелая Девочка.

- Ничего, справимся! – сказала Девочка и зачем-то поставила Лю на стол. А Лю это не понравилось и в отчаяньи она неожиданно тяпнула близстоящую Маму за палец. Да так ловко, что что кровь брызнула фонтанчиком. По причине ранения с поля боя выбыл главнокомандующий Мама.

- Ой, что это я?? Ой, что это со мной? – Лю соскочила со стола и спряталась в коробке, которую приготовили специально для нее. Последний боец смелая Девочка осталась дежурить у коробки.

Когда приехала Доктор Майя, симпатичная и очень серьезная девушка, вместе с Лю в коробочке уже копошились двое малышей.

- Ну вот, отличные котятки, здоровые! Но, может, еще один родится,следите, – сказала Майя и уехала спасать других кошек и собак.

- Ну что, Люся, нарожала себе мышей? – спросил Папа, вернувшийся из гостей.

- Это они сейчас мышки, скоро вырастут и будут коты! – гордо ответила Лю и принялась вылизывать свои маленькие сокровища.

Тут обнаружилось, что на улице уже кромешная ночь, все страшно устали и клюют носами. Девочка моментально сладко заснула в своей кроватке, Мама отдала последние наказы Люсе, выключила свет и тоже легла спать.

- Что это? Кто это? Куда? – Мама включила свет и обнаружила, что кроме Папы около нее мирно сопят три кошки.

- Люся! – растолкала Мама маму, то есть кошкину мать. – Ты чего? Забирай свое семейство и отправляйтесь в коробку. Я же раздавлю вас во сне!

- Ну, неееет…- загундела Лю. – Не прогоняй нас. Я боюсь там с ними одна. Вдруг что?! – и она выпучила глаза. – вдруг у них скарлатина начнется или там чесотка. Что я буду делать?

- У кошек не бывает скарлатины! Какая чесотка?.. Я спать хочу! Отправляйтесь назад. Я же тут, рядом, ты чего? – Мама старательно таращила сонные глаза, изображая преданность.

- Нет, и не уговаривай. Я хочу с тобой. Мы тут …все будем.

Но Мама сгребла всех в кучу и без разговоров отнесла в коробку. Поцеловала недовольную Люсю и снова упала на кровать.

- Кто тут? Зачем это? – теперь уже Папа обнаружил на себе поверх одеяла уютно устроившееся котячье семейство.

- Все ясно. – сказала Мама. – Бороться бессмысленно.

А Лю ничего не сказала.

Мама взяла старое ватное одеяло, постелила его около коробки. Потом она перенесла туда Люсю и два спящих теплых мыша. И улеглась с ними рядом на одеяле. Люся благодарно светила в темноте глазами и тихо мурчала.