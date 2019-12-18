Магнитогорцы помянут погибших под завалами дома в годовщину трагедии
Общество
Сегодня, 16:32

В первую годовщину со дня гибели людей под завалами частично обрушившегося жилого дома в Магнитогорске (Челябинская область) будет совершена заупокойная Божественная литургия и панихида по жертвам трагедии.

Как сообщили в Магнитогорской епархии, в 8 часов утра 31 декабря в Кафедральном соборе Вознесения Христова будет совершена заупокойная Божественная литургия, в 10 часов - панихида по жертвам трагедии.

Богослужения возглавит митрополит Челябинский и Миасский Григорий в сослужении всего духовенства Магнитогорской епархии.

Как сообщили в администрации Магнитогорска, по просьбе жителей пострадавшего дома на территории Кафедрального собора будет воздвигнут крест и организовано место, куда жители смогут принести цветы и игрушки в память о погибших. В будущем около Кафедрального собора установят памятник жертвам трагедии.

Напомним, 31 декабря 2018 года в 6 часов утра в результате взрыва бытового газа обрушился седьмой подъезд 12-подъездного дома №164 на проспекте Карла Маркса. В этом подъезде проживало 133 человека. Погибло 39 человек. В списке погибших шесть детей, 12 мужчин и 21 женщина.

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