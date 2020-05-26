ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Магнитогорские депутаты держат на контроле ситуацию с коронавирусом

Общество
Сегодня, 15:42

Сегодня, 26 мая, на заседании Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) в формате видео-конференции обсуждалась актуальная информация  о мерах по противодействию распространения COVID-19.

По словам заместителя директора Центра по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области Елены Симоновой, в Магнитогорске коечный фонд увеличен до 597 единиц. Все медицинские учреждения и сотрудники обеспечены защитными средствами и необходимыми медикаментами для лечения. Всем, кто работает и контактирует с коронавирусными пациентами, денежные выплаты производятся в порядке, утвержденном президентом РФ. 

В настоящее время 17 человек находятся в реанимации, 11 из них - на аппаратах ИВЛ. В городской больнице  №1 стали применять переливание плазмы больным от уже перенесших заболевание. В домашнем режиме лечатся 163 пациента. Предписание об обязательном 14-дневном  карантине получили 1620 человек.

В городе сделано около 11 тысяч тестов, но в этой цифре заложены и тесты для жителей близлежащих районов. Работает 4 лаборатории. Налажен забор анализов на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Председатель социальной комиссии Егор Кожаев поинтересовался, есть ли возможность исполнять все предписания Роспотребнадзора, ведь в случае открытия санаториев, детских лагерей необходимо будет всем сотрудникам сдавать еженедельно тесты на коронавирусную инфекцию.

Депутатов заверили, что проблем быть не должно: «Лаборатории у нас работают, будет заключен соответствующий договор. Возможность для тестирования в городе есть».

Спикер Собрания Александр Морозов отметил, что, несмотря на послабление ограничительных мер, озвученное губернатором, важно носить маску и соблюдать дистанцию. Но есть магнитогорцы, которые пренебрегают этими мерами.

Он призвал горожан ответственно относиться к этому вопросу: маска,  дистанция, применение дезинфицирующих средств, – всё очень важно.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 15:44
На пляж с дезинфектором: россияне оценили новые требования к пляжному отдыху
Экономика
Сегодня, 15:22
В Челябинске владельцы уличных ларьков и павильонов могут рассчитывать на льготы
Общество
Сегодня, 15:10
Полиция Челябинска водителей, заезжающих в город со стороны Екатеринбурга, загоняет в «тоннель»
Общество
Сегодня, 13:31
Статистика по распространению ковида в Челябинской области
Сегодня, 13:50
Проект реконструкции литейных дворов доменного цеха ММК одобрила Главгосэкспертиза
Сегодня, 13:31
Статистика по распространению ковида в Челябинской области
Сегодня, 12:48
Подрядчики делают безопасными и качественными семь улиц Челябинска
Сегодня, 12:34
Полностью восстановлено электроснабжение объектов, нарушенное шквалистым ветром
Сегодня, 12:08
Глава минстроя региона выздоровел и приступает к своим служебным обязанностям
Сегодня, 12:06
Управляющие компании Челябинска убивают микробов по поручению Натальи Котовой
Сегодня, 11:44
В Челябинской области в два раза выросло число новых случаев коронавируса
Сегодня, 11:14
Шквалистый ветер оставил без электроснабжения порядка 27 населенных пунктов в Челябинской области
Сегодня, 11:12
Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей
Сегодня, 10:24
В Челябинске сотрудники ГИБДД не допустили проведение нелегальных автогонок
Среда обитания
Сегодня, 15:14
Челябинские депутаты дали «зеленый свет» стройке в городском бору
Общество
Сегодня, 15:38
Кировку и аллею Славы в Челябинске соединит зона отдыха
Новости
Сегодня, 15:44
Федерация
На пляж с дезинфектором: россияне оценили новые требования к пляжному отдыху
Сегодня, 15:24
Экономика
О новых мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 15:22
Экономика
В Челябинске владельцы уличных ларьков и павильонов могут рассчитывать на льготы
Сегодня, 14:18
Общество
Сотрудники аэропорта Челябинска пожаловались на отсутствие питьевой воды и спецодежды
Сегодня, 14:02
Происшествия
В Челябинской области в отношении владельцев «резиновых» квартир возбуждено более 500 уголовных дел
Материалы рубрики
Сегодня, 14:18
Общество
Сотрудники аэропорта Челябинска пожаловались на отсутствие питьевой воды и спецодежды
Сегодня, 13:50
Общество
Проект реконструкции литейных дворов доменного цеха ММК одобрила Главгосэкспертиза
Сегодня, 12:48
Общество
Подрядчики делают безопасными и качественными семь улиц Челябинска
Сегодня, 12:34
Общество
Полностью восстановлено электроснабжение объектов, нарушенное шквалистым ветром
Сегодня, 11:12
Общество
Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей
Теги
коронавирус
Магнитогорск
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика