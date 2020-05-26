Магнитогорские депутаты держат на контроле ситуацию с коронавирусом

Сегодня, 26 мая, на заседании Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) в формате видео-конференции обсуждалась актуальная информация о мерах по противодействию распространения COVID-19.

По словам заместителя директора Центра по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области Елены Симоновой, в Магнитогорске коечный фонд увеличен до 597 единиц. Все медицинские учреждения и сотрудники обеспечены защитными средствами и необходимыми медикаментами для лечения. Всем, кто работает и контактирует с коронавирусными пациентами, денежные выплаты производятся в порядке, утвержденном президентом РФ.

В настоящее время 17 человек находятся в реанимации, 11 из них - на аппаратах ИВЛ. В городской больнице №1 стали применять переливание плазмы больным от уже перенесших заболевание. В домашнем режиме лечатся 163 пациента. Предписание об обязательном 14-дневном карантине получили 1620 человек.

В городе сделано около 11 тысяч тестов, но в этой цифре заложены и тесты для жителей близлежащих районов. Работает 4 лаборатории. Налажен забор анализов на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Председатель социальной комиссии Егор Кожаев поинтересовался, есть ли возможность исполнять все предписания Роспотребнадзора, ведь в случае открытия санаториев, детских лагерей необходимо будет всем сотрудникам сдавать еженедельно тесты на коронавирусную инфекцию.

Депутатов заверили, что проблем быть не должно: «Лаборатории у нас работают, будет заключен соответствующий договор. Возможность для тестирования в городе есть».

Спикер Собрания Александр Морозов отметил, что, несмотря на послабление ограничительных мер, озвученное губернатором, важно носить маску и соблюдать дистанцию. Но есть магнитогорцы, которые пренебрегают этими мерами.

Он призвал горожан ответственно относиться к этому вопросу: маска, дистанция, применение дезинфицирующих средств, – всё очень важно.