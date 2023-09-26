Магнитогорские депутаты включили зелёный свет

Решением Магнитогорского городского Собрания (Магнитогорск, Челябинская область) управляющие компании индустриальных (промышленных) парков освобождены от уплаты земельного налога ещё на пять лет.

Напомним, что в рамках общероссийской политики импортозамещения на федеральном и региональном уровнях предусмотрены различные меры поддержки для развития производственных площадок, технопарков, как центров привлечения инвестиций, организации импортозамещающих производств и созданию новых рабочих мест.

В 2018 году городским Собранием было принято решение о предоставлении льготы таким компаниям в виде полного освобождения от уплаты земельного налога с 2019 года сроком на пять лет.

Скоро этот срок истечёт. В связи с этим, для дальнейшей поддержки этой категории налогоплательщиков, а именно – управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, принято решение продлить им льготу и освободить от уплаты земельного налога ещё на пять лет, до 2029 года.

В Магнитогорске на промышленной площадке бывшего калибровочного завода работает ООО «ММК-Индустриальный парк». За семь лет своего существования ему удалось достичь максимальных для страны показателей по уровню клиентоориентированности.

Председатель городского Собрания Александр Морозов отметил: «На сегодняшний день на площадке Индустриального парка работает 42 юридических лица. Создано более 1 000 рабочих мест. А уровень заполняемости площадей составляет 86%».

Как отметили депутаты, экономический эффект, получаемый от применения льготы, который выражается в привлечении резидентов и открытии новых рабочих мест, в разы превышает потери бюджета от неуплаты земельного налога.

«В ближайшем будущем планируется открыть два новых производства – крановый завод и завод по производству стальных валков. Льгота по налогу на землю позволяет нам формировать лояльную налоговую ставку и привлекать резидентов», - сказал директор компании «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дрёмов.