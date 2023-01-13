Магнитогорские метизники проявили чудеса изобретательности при создании креативных елок

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (Челябинская область) наградил победителей второго конкурса «Креативная елка», в котором приняли участие почти сорок подразделений предприятия.

Конкурс работники «ММК-МЕТИЗ» «подсмотрели» у коллег с Волжского трубного завода, где он проводится уже не первое десятилетие. Чтобы догнать «учителей», много времени «ученикам» не потребовалось – по мнению председателя первичной профсоюзной организации ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елены Рамазановой, елки магнитогорских метизников ничуть не хуже.

При создании елок в ход, помимо живых новогодних деревьев, шли самые разные вещи. Хозяйственники использовали метлу и туалетную бумагу, финансисты - денежные купюры. Пригодилась и газета «Магнитогорский металл», и рабочие каски. Пошла в дело и разнообразная продукция метизно-калибровочного завода: болты, гайки, проволока.

Одной из лучших была признана елка инструментального цеха. В ее создание, по словам механика цеха Максима Плотникова, каждый работник внес частицу себя. Сотрудники инструментального - не только остроумные, но и дружные. У них уже много лет проводится свой отдельный конкурс детских новогодних поделок, по результатам которого выбирается победитель, получающий сладкие призы.

Победительницей, покорившей и жюри, и заводчан, собравшей тысячи просмотров и сотни «лайков» в соцсетях, стала елка от производства высокоуглеродистой проволоки и канатов: 120 пар рук, около двух тонн воды, 400 ледяных шаров, сто метров гирлянды, вмонтированной в лед, - масштабы сделанного впечатляют.

На монтаж чудо-елки ушло три дня. Пришлось даже ставить леса. Высота новогодней красавицы вместе с установленной на ее верхушке звездой составила четыре метра 20 сантиметров, рассказал исполняющий обязанности начальника отделения №2 производства высокоуглеродистой проволоки и канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Чернаткин.

Чествовали участников во дворце культуры предприятия. Особо подчеркивалось, что проигравших в конкурсе не было. Поэтому грамоты и небольшие денежные премии на благоустройство цехов и подразделений получили все. Но некоторые проекты отмечались особо. Тринадцать номинаций представил профсоюзный комитет предприятия. Заводские номинации получили «самая вкусная», «самая мотивирующая» и «самая веселая» елочки.

Главные призы распределились следующим образом: административно-хозяйственный отдел и производство крепежа завоевали «бронзу», инструментальный цех и сталепроволочное производство - «серебро», победу праздновало производство высокоуглеродистой проволоки и канатов.

Победители и призеры, помимо грамот и премий, получили полезную бытовую технику. Все без исключения участники конкурса - столь важный в это время года эмоциональный подъем, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».