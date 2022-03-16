Председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец

представил коллективу нового председателя Советского районного суда Инну Маркову.



Инна Геннадьевна Маркова окончила институт МВД России.

С 2004 года работала на различных должностях в Советском районном суде, работала судьей в Центральном районном суде,

заместителем председателя Ленинского районного суда. И вот новое назначение на должность председателя Советского районного суда.

Имя Инны Марковой запомнилось после скандальной истории с председателем Центрального районного суда Рамзией Лутфуллоевой, когда в конце ноября 2018 года в Совет судей Челябинской области поступили жалобы от двух судей Центрального районного суда Инны Марковой и Елизаветы Котляровой. В итоге квалификационная коллегия судей Челябинской области отправила председателя суда в отставку. Позже она была восстановлена в должности.