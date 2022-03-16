16.03.2022
ТПП России высоко оценила достижения ММК в сфере развития промышленного туризма
16.03.2022
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях
16.03.2022
Спортсменка из Миасса завоевала первое место на чемпионате России по фристайлу
16.03.2022
Челябинская таможня открыла «горячую линию» для вынужденных переселенцев
16.03.2022
В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем
16.03.2022
Скорость интернета для активных абонентов МегаФона вырастет до 30 процентов
Малашковец представил коллективу нового председателя Советского районного суда
05.03.2022
В Челябинском областном суде наградили лучших служителей фемиды
15.02.2022
Суд признал законными ограничения на вход в общественные места для южноуральцев без QR-кода
02.02.2022
Из-за пандемии суды Челябинской области перешли на особый режим работы
13.01.2022
Заседание по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области отложено
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022