Марат Хуснуллин похвалил проект комплексного развития в Челябинске территории бывшего танкового училища

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Вице-премьер Марат Хуснуллин положительно оценил проект комплексного развития территории бывшего танкового училища в Челябинске.

Новый жилой комплекс «Evo Park» заместителю председателя российского правительства и полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву презентовал сегодня, 20-го февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Участие в событии также принимала глава южноуральской столицы Наталья Котова.

«Сегодня мы посмотрели проект строительства жилья. Скажу честно: я удовлетворен. Хорошее соотношение «цена-качество», за относительно небольшие деньги строится хорошее жилье», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Как напоминают в пресс-службе областного правительства, после закрытия танкового училища территория долго пустовала, и в целях ее развития было принято решение о строительстве здесь нового микрорайона.

Строительство рассчитано на 12 этапов, в 2020-м году было реализовано пять: введено в эксплуатацию 61 500 квадратных метров жилой площади и детский сад на 200 мест.

В «Evo Park» комфортная создана безбарьерная среда, есть современные детские площадки, скалодром с мягкой зоной приземления, воркаут-площадка и зоны для отдыха.