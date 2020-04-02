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Масками Челябинскую область обеспечат заключенные

Общество
Сегодня, 16:22

Учреждения исполнения наказаний в Челябинской области начнут шить многоразовые медицинские маски для нужд региона.

«С сегодняшнего дня колонии, которые находятся на территории Челябинской области, начнут шить многоразовые марлевые повязки, - рассказал губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге в правительстве области. - Вчера соответствующий заказ на четыре тысячи штук многоразовых маревых повязок был размещен».

По словам главы региона, сырье для шиться марлевых масок предоставит областной аптечный склад.

Алексей Текслер также рассказал, что сегодня второго апреля, на базе областного министерства здравоохранения организован оперативный штаб, который будет не только мониторить состояние по наличию средств индивидуальной защиты (СИЗ) по медработникам, но и оперативно перераспределять СИЗы между медицинскими учреждениями.

«Периодически этот вопрос возникает. У кого-то маски, халаты медицинские начинают заканчиваться чуть раньше. Штаб будет оперативно перераспределять», - пояснил глава региона.

 

Алексей Текслер также отметил, что на сегодня в медицинских учреждениях есть запас медицинских масок, перчаток, костюмов, халатов. Обеспеченность составляет от 6 суток до 21 дня. «Постоянно пополняем соответствующие запасы», - заверил губернатор.

Он напомнил, что на этой неделе в область должна поступить большая партия масок по линии федерального минпромторга (порядка полутора миллионов). Маски начал жить для нужд региона и предприятие в Еманделинске. Поставки идут ежедневно. «Ситуацию держим на постоянном контроле», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, одноразовые маски можно носить не более трех часов и затем их нужно выкидывать. Марлевую маску можно использовать не единожды. После использования ее необходимо выстирать с мылом или моющим средством, пропарить утюгом.

Южноуральцы могут задать любые вопросы по ситуации с коронавирусной инфекции в регионе, по правилам профилактики по телефону горячей линии министерства здравоохранения.8 (351) 240-15-16. Операторы call-центра отвечают на звонки в круглосуточном режиме.

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