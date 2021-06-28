Масочный режим: Котова потребовала в разы увеличить количество проверок

Глава Челябинска Наталья Котова в очередной раз потребовала, чтобы в областном центре было увеличено количество проверок по соблюдению горожанами масочного режима.

Речь об этом шла сегодня, 28 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Заместитель главы города Максим Куляшов доложил, что на прошедшей неделе были проведены проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

«Семь водителей привлечены к административной ответственности. Проверки продолжаются», - сказал Максим Куляшов.

Заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов добавил, что вместе с сотрудниками полиции на неделе проверялись торговые комплексы. По всем нарушениям составлены протоколы. Среди нарушителей – продавцы и покупатели.

«Руководителям торговых организаций разосланы письма с требованием обеспечивать посетителей масками», - сказал Постнов.

Котова потребовала в разы увеличить количество проверок по соблюдению горожанами масочного режима.

«Не соблюдают челябинцы масочный режим. Прошу увеличить количество проверок в общественном транспорте и торговых комплексах. Обращаюсь к начальнику УМВД России Сергею Миронову с просьбой усилить мероприятия по проверки торговых комплексов и сетей», - сказала Наталья Котова.

Напомним, на сегодняшний день жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.