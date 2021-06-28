28.06.2021
Челябинская область наращивает темпы инфицирования ковидом, выйдя на уровень ноября и марта
28.06.2021
Масочный режим: Котова потребовала в разы увеличить количество проверок
28.06.2021
В Челябинске начинается третий этап опрессовок
28.06.2021
В Челябинской области состоялась самая массовая отправка призывников
28.06.2021
НМУ установились на территории пяти городов Челябинской области
27.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня
Масочный режим: Котова потребовала в разы увеличить количество проверок
28.06.2021
Челябинская область наращивает темпы инфицирования ковидом, выйдя на уровень ноября и марта
27.06.2021
За сутки в Челябинской области выявлено уже 160 новых случаев ковида
26.06.2021
За сутки в Челябинской области выявлено 149 новых случаев ковида
25.06.2021
Беременным разрешили прививаться от ковида
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021