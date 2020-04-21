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Массовая проверка учреждений соцзащиты Челябинской области выявила коронавирус у сотрудников

Общество
Сегодня, 18:37
Автор: 
Олеся Денисова

Массовые проверки учреждений социальной защиты, проводимые в Челябинской области, позволили выявить уже несколько случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у сотрудников.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 21 апреля.

«При массовой проверке соцучреждений, которая началась полторы недели назад, были выявлены два случая заболевания коронавирусом у сотрудников», - рассказала Ирина Альфредовна.

В МОУ «Коррекционная школа-интернат № 5» для детей с особенностями развития в Магнитогорске выявлено два заболевших сотрудника. «Все сотрудники проверены, больше заболевших нет», - отметила первый вице-губернатор.

Еще один случай был выявлен в доме-интернате для детей с задержкой умственного развития в Троицке. «Вчера обследовали более 80 сотрудников и воспитанников, заболевших нет», - уточнила Ирина Гехт.

В Челябинском детском доме-интернате (для глубоко умственно отсталых детей), расположенном на улице Лазурная, были выявлены два условно положительных случая, которые не подтвердились. В психоневрологическом интернате были две пневмонии, они тоже не подтвердились. «Оба наших подопечных сейчас находятся на госпитализации в восьмой больнице», - рассказала Ирина Гехт.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Ирина Гехт
коронавирус
Психоневрологические интернаты
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