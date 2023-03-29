29.03.2023
Майор полиции из Ашинского района спас четырех человек на пожаре
29.03.2023
Проректору челябинского вуза и замдиректора института продлили домашний арест
29.03.2023
«Эко-Стандарт» назвал варварскую расправу с деревьями в Челябинске саботажем
29.03.2023
В Челябинске состоится XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
29.03.2023
В Челябинске случилось «нашествие» роботов
29.03.2023
Челябинский аэропорт представил летнее расписание полетов
Майор полиции из Ашинского района спас четырех человек на пожаре
17.03.2023
В Челябинске произошел пожар в сауне на Свердловском проспекте
09.03.2023
В Челябинске этой ночью пожарные тушили ТРК «Мегаполис»
24.02.2023
В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
07.02.2023
В Троицком районе утром седьмого февраля сгорел школьный автобус
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023