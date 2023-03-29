Майор полиции из Ашинского района спас четырех человек на пожаре

В Челябинской области старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Ашинскому району майор полиции Александр Галкин вынес из загоревшегося общежития четырех местных жителей.

Трагедия едва не случилась в середине марта, если бы не героический майор, который по службе находился в отделении полиции «Симское». Находясь в здании, Александр Галкин услышал, как кричит женщина. Выбежавшему на улицу стражу порядка местная жительница рассказала, что горит комната общежития, в котором она живет.

Сотрудник полиции сообщил о случившемся в экстренные службы и вместе с женщиной бросился на помощь жильцам – за окном полыхало и был виден дым, заполнивший комнату на втором этаже, в которой майор увидел мужчину и женщину без сознания. В это же время плохо стало и самой заявительнице, сообщившей полицейскому о пожаре. Александр Галкин без промедления вынес всех на улицу и вернулся обратно – спасти жительницу соседней комнаты, которая не могла самостоятельно выбраться из огненного плена.

Прибывшие на место сотрудники пожарной части ликвидировали возгорание. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Помощь эвакуированным жильцам общежития оказали медики.

«Благодаря самоотверженности, правильной оценке ситуации и неравнодушию сотрудника уголовного розыска в настоящее время жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.