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МЧС: В ближайшие шесть часов в Челябинской области ожидаются сильные туманы

Общество
Сегодня, 10:55
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ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждает жителей о сильных туманах, которые сохранятся на территории региона, как минимум, в течение шести часов.

«В ближайшие шесть часов в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные туманы», - сообщают в МЧС со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

Минувшей ночью и утром первого октября в большинстве районов региона наблюдались туманы, на северо-востоке области с моросью (0,3 миллиметра), уточнили в Гидрометцентре.

ГИБДД советует водителям по пере возможности воздержаться от поездок, а пешеходом быть предельно внимательными и по возможности переходить проезжею часть только по регулируемым пешеходным переходам.

 

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Теги
ГУ МЧС по Челябинской области
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