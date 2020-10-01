МЧС: В ближайшие шесть часов в Челябинской области ожидаются сильные туманы

ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждает жителей о сильных туманах, которые сохранятся на территории региона, как минимум, в течение шести часов.

«В ближайшие шесть часов в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные туманы», - сообщают в МЧС со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

Минувшей ночью и утром первого октября в большинстве районов региона наблюдались туманы, на северо-востоке области с моросью (0,3 миллиметра), уточнили в Гидрометцентре.

ГИБДД советует водителям по пере возможности воздержаться от поездок, а пешеходом быть предельно внимательными и по возможности переходить проезжею часть только по регулируемым пешеходным переходам.