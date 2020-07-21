Мечта жителей Варненского района о плавательном бассейне наконец сбылась

В селе Варна (Челябинская область) сегодня, 21-го июля, глава региона Алексей Текслер и президент РМК Всеволод Левин торжественно открыли первый в районе спортивный комплекс с двумя бассейнами - для взрослых и детей, а также с тренажерным залом, кафе и сауной.

Появления собственного спорткомплекса варненцы ждали долго (вопрос о строительстве бассейна в территории поднимался в течение десятилетия), и наконец их мечта сбылась - Русская медная компания построила в райцентре современный объект для семейного отдыха и занятий физкультурой и спортом. Сооружение было возведено за два года.

В своем обращении к жителям Варны Алексей Текслер отметил, что открытие комплекса - по-настоящему знаковое событие.

"Сегодня мы открываем первый в Варненском районе плавательный бассейн, чего вы, я знаю, долго ждали. В прошлом году мы с вами общались на эту тему. Очень важно, что мы смогли ослабить связанный с пандемией режим ограничений, и сегодня нам можно плавать. Я очень рад за всех нас. Благодарю РМК за это вложение в людей. Заводы - это все хорошо, правильно, но самое важное - люди. Важно помнить о важности социально ответственной политики. Я рад, что РМК о ней не забывает. Дорогие друзья, с открытием нового бассейна!" - сказал Алексей Текслер.

Он заверил, что региональные власти продолжат на постоянной основе вкладывать денежные средства в социальную, спортивную инфраструктуру и развивать социальное партнерство с крупными предприятиями Южного Урала во благо людей.

"Мы начинаем строить в регионе более 50-ти объектов. Для каждого населенного пункта, каждого района спортивные сооружения являются очень важными", - подчеркнул губернатор и предложил запустить в Варненском районе программу по всеобщему обучению учеников младших классов плаванию.

Всеволод Левин в своем приветственном слове отметил, что, придя в этот район, РМК увидела здесь трудолюбивых, отзывчивых, добрых людей.

"Нас сразу приятно удивило, что здесь очень аккуратные, очень чистые улицы. Для нас это является свидетельством того, что местные жители сохранили свою культуру, свой дух. Важно, чтобы здоровый дух, который сохранился в этих людях, жил в здоровом теле!", - сказал Всеволод Левин, добавив, что РМК с удовольствием поддерживает начинания местного населения.

Строительство бассейна - тому подтверждение. Жители Варненского района обратились к руководству фунционирующего на его территории Михеевского ГОКа с просьбой построить для них бассейн и были услышаны. В РМК данную инициативу поддержали полностью. И не просто поддержали, а, как сказал ведущий церемонии открытия спорткомплекса, творчески переработали.

В итоге скромный бюджетный бассейн превратился в современный комплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров с двумя водными чашами, тренажерным залом и кафе, оборудованный производительной системой непрерывной фильтрации воды, включающей в себя ультрафиолетовые очистители. На строительство спорткомплекса РМК было потрачено 240 миллионов рублей.

Самые большие изменения в проекте касались отделки комплекса. Все его внутренние помещения имеют современный дизайн, сделаны из новейших материалов. Внешний фасад комплекса создавался с использованием закаленного стекла. Его уже называют архитектурным украшением районного центра.

Плавательный бассейн является по-настоящему нужным объектом для Варны, степной климат которой отличают продолжительная морозная зима и жаркое, сухое лето.

Детский бассейн имеет площадь десять на пять метров, бассейн для взрослых - четыре дорожки длиной 25 метров.

В малой чаше смогут одновременно плавать около двух десятков малышей, в большой - до сорока человек. В бассейне для взрослых пловцов будут проходить тренировки и соревнования различного уровня. Здесь для проведения состязаний есть все необходимое: и стартовые тумбы, и секундомер, и пьедестал почета для спортсменов. Оснащен большой бассейн и снарядами для обучения плаванию и занятий аквааэробикой.

В спорткомплексе создано 50 рабочих мест. Штат полностью укомплектован. Все работники объекта являются местными жителями.

В административном, хозяйственном и спортивном блоках работают инструкторы, тренеры, фельдшеры, мастера отдела эксплуатации, операторы котельной, гардеробщики, матросы-спасатели. Есть даже собственный лаборант.

Перечень и количество групп и секций, которые будут работать на базе комплекса, находится на согласовании. В планах - запустить занятия по обучению плаванию и спортивные тренировки разной направленности, котоыре смогут посещать как члены семей сотрудников АО "Михеевский ГОК", так и все жители Варненского района. Ряд категорий граждан сможет посещать бассейн и заниматься в тренажерном зале на льготных условиях.

"Жители Варненского района ждали появления современного спортивного объекта не один год. Люди демонстрировали стремление к занятиям спортом, к ведению здорового образа жизни, и мы посчитали правильным поддержать их в этом желании. Для Русской медной компании это не просто один из проектов социальной политики, которую мы реализуем на всех территориях присутствия. Это вклад в будущее района, в подрастающее поколение и его новые победы", - подчеркнул Всеволод Левин.

Справка

Новый плавательный бассейн в Варне стал третьим современным спортивным объектом, который РМК возвела в Челябинской области с 2017-го года. Ранее спорткомплексы были открыты в городах Карабаш и Коркино.

Спортивный комплекс "Металлург" в Карабаше состоит из крытого многофункционального спортзала, в котором расположена площадка для игровых видов спорта, зона для занятий единоборствами, тренажерный зал, зал для фитнеса и зона гиревого спорта, и открытого стадиона с футбольным полем, площадками для стритбола и воркаута, беговыми дорожками и трибунами на 250 мест. Инвестиции в его строительство превысили 220 миллионов рублей.

Столько же РМК вложила в возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркино. ФОК РМК в Коркино - это зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал, поле для мини-футбола, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут площадки, детская игровая зона.