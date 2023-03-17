Мэрия Нагайбаского района – об итогах ревизии КСП: На самом деле хищений не выявлено

Администрация Нагайбакского района прокомментировала результаты проверки мэрии, проведенной Контрольно-счётной палатой Челябинской области в ноябре-декабре 2022 года.

Сегодня, 17 марта, КСП в своем телеграм-канале сообщила: «В результате проверки [администрации Нагайбакского района – прим. ред.] выявлены многочисленные нарушения бюджетного законодательства», - сообщили КСП. При этом отчет об итогах контрольного мероприятия был подготовлен еще 20 января и размещен на сайте ведомства.

Ревизоры установили, что в результате допущенных администрацией финансовых нарушений недополучены доходы в бюджет Нагайбакского района в общей сумме 11,4 миллиона рублей.

«Складывается впечатление, что многим кажется, что недопоступившие в бюджет района в средства – это похищенные деньги. На самом деле хищений или неэффективного использования средств по результатам проверки КСП (а они на сайте КСП размещены в открытом доступе) не выявлено вообще», - заверяют в районной администрации.

В мэрии пояснили, что основная часть из 11,4 миллиона недополученных рублей (а именно, 9,727 миллиона) – это невнесенные арендаторами арендные платежи за земельные участки и недвижимое имущество.

По мнению КСП были занижены размеры арендной платы по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков – недополучено 799,2 тысячи рублей. «Надо было побольше в договорах аренды прописывать», - отмечают в администрации.

Из-за использования земельных участков третьими лицами без заключения договоров аренды (то есть самозахват земель) бюджет недосчитался 604 тысяч рублей.

А неверное определение цены земельных участков сельскохозяйственного назначения привело к потере 312 тысяч рублей. То есть арендную плату или цену на выкупаемые земельные участки нужно было устанавливать выше.

«Мы понимаем, что цены на земельные участки пора пересматривать, налоги на землю повышать. Иначе бюджета муниципалитета не наполнить, - отметили в администрации и подчеркнули - Но это право Советов депутатов поселений, а они видят реальное благосостояние односельчан и на это не идут».

В мэрии признают, что необходимо судиться с недобросовестными арендаторами и эта работа уже начата.

«Но почему никто не упрекает должников-арендаторов, что они в бюджет района деньги не вносят? Это же наши с вами деньги! Только администрация виновата?», – задают вопросы мэрия жителям района и всем.

В администрации также недоумевают, почему проверка КСП завершилась до Нового года, отчет о ее результатах выложен на сайте КСП выложен давно, а информация в телеграм-канале ведомства (которую сегодня распространили СМИ) появилась только сейчас. «Как думаете, почему именно сейчас администратор сообщества выложил эти данные?», - спрашивают в администрации.

На странице мэрии ВКонтакте пользователи озвучили свои варианты ответов на этот вопрос.

Напомним, 15 марта 2023 года глава Нагайбакского района Иван Сурменев подал заявление и уведомил губернатора Челябинской области об отставке. Пока она не принята, и Иван Васильевич продолжает исполнять полномочия мэра.