В пятницу будет принята отставка главы Нагайбакского района и назначен конкурс

В пятницу, 24 марта, будет принята отставка действующего главы Нагайбакского муниципального района (Челябинская область) и объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность руководителя исполнительной власти муниципалитета.

Напомним, 15 марта 2023 года глава района Иван Сурменев написал заявление о досрочном сложении полномочий и уведомил о своем решении губернатора.

Сегодня, 20 марта, Иван Сурменев в последний раз провел аппаратное совещание, на котором попрощался с руководителями управлений и отделов, а также главами поселений.

Он отметил, что решение об отставке было принято им осознанно и поблагодарил всех присутствующих на проделанную работу, поддержку и понимание.

Как сообщили агентству в администрации района, 24 марта состоится заседание районного Собрания депутатов. На нем будет принята отставка главы Ивана Сурменева.

Кроме того, будет объявлен конкурс по определению кандидатур на должность главы Нагайбакского района.

«На время конкурсной процедуры, до назначения нового главы исполнять обязанности будет первый заместитель главы района Кригер Яков Геннадьевич», - уточнили в администрации.

Для проведения конкурса будет образована конкурсная комиссия. Половина ее членов будет назначена губернатором, половина – Собранием депутатов района.

Напомним, в феврале 2023 года ушел в отставку глава Миасского городского округа Григорий Тонких. Третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов принято его заявление о досрочном сложении полномочий. Шестого марта был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы. Заявления от претендентов принимаются с 13 по 24 марта.