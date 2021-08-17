Металлурги Златоуста поздравили ватерполисток «Уралочки» с участием в Олимпиаде

На Златоустовском металлургическом заводе (Челябинская область) состоялось чествование ватерполисток команды «Динамо-Уралочка», представивших сборную России на Олимпиаде в Токио.

Марию Берсневу и Эльвину Каримову, а также вратаря команды Евгению Головину и тренера спортсменок Михаила Накорякова провели по цехам завода, а затем состоялось их торжественное награждение благодарственными письмами, цветами и подарками.

«Сегодня мы награждаем наших девушек, они представляли нашу страну на Олимпиаде, мы все следили за соревнованиями и поддерживали их. Благодарность за подготовку таких сильных и титулованных спортсменов выражаем их тренеру – директору спортивной школы олимпийского резерва №8 Михаилу Накорякову», – сказал директор ООО «ЗМЗ» Игорь Сизов.

«Большое спасибо! Мне приятно принять поздравления именно от заводского коллектива, потому что с предприятием у нас давнее сотрудничество, хорошая взаимосвязь и добрая дружба. И хочу отметить, что и рабочую деятельность я начинал на заводе – в ЭСПЦ №1», – выразил благодарность предприятию Михаил Накоряков.

За спортивными баталиями на Олимпиаде-2020 в Токио болельщики наблюдали с экранов телевизоров и гаджетов, интернет-трансляции матчей шли в прямом эфире. Борьба за медали Олимпиады в Японии выдалась очень серьёзная. В матчах плей-офф в четвертьфинале сборная России победила Австралию (9:8), а затем с уступила США (11:15) и проиграла Венгрии в матче за бронзу (9:11). По итогам турниров российская сборная по водному поло заняла четвертое место в своей дисциплине. Но, как отмечают и тренеры, и сами спортсменки, в главных соревнованиях планеты сборная России показала высочайший уровень подготовки.

«Игры были достаточно напряженные, в группе проходили не так эмоционально, но с 1/4 финала началась настоящая битва – игры на вылет. Здесь мы встретились со сборной Австралии, которая занимала лидирующие строчки в другой подгруппе, команда сильная, проигрывать было нельзя, мы изучали соперника и перестраивали тактику. В полуфинале с США, одной из сильнейших команд, сначала игра складывалась удачно для нас, мы реализовывали свои моменты и держали оборону, но на последних минутах американкам удалось «перетянуть» счёт в свою пользу. В матче за бронзу мы вышли на Венгрию, в этой игре им повезло немного больше», - отметила Мария Берснева.

«Олимпиада – это всегда волнительно и ответственно, особенно когда за тебя болеет вся страна. В команду попадает тринадцать, а тренируется с нами двадцать пять человек. Это ещё и большая ответственность за тех, кого не включили в сборную, потому что ты представляешь лучших игроков», - подчеркнула капитан команды «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримова.

Олимпийские игры в Токио - не первые для Эльвины: на Олимпиаде в Рио-Де-Жанейро в 2016 году в составе команды она стала бронзовым призером. А Мария и Евгения участвовали в таких соревнованиях впервые.

«Это моя первая Олимпиада, чувства и эмоции смешанные... Осознаёшь огромную ответственность, потому что на тебя смотрит вся страна, стараешься показать максимум, на что способен. Бывают моменты, когда из-за волнения ничего не получается, но ты работаешь, идёшь вперёд, пытаясь перебороть это внутри себя. Огромное спасибо Михаилу Николаевичу Накорякову, его слова поддержки были очень важны, особенно в моменты, когда настраиваешься на игру. Видишь сообщение от тренера: «Я верю в вас, всё получится» и понимаешь, что можешь все», - поделилась Евгения Головина.

«Особую роль сыграла и поддержка болельщиков из разных уголков России. Все ватерпольные сборные были хорошо подготовлены, примерно равны по силам. Важен был именно психологический настрой в команде, с которым мы выходили на очередную игру», – сказала Мария Берснева.

На вопрос о будущих планах все три спортсменки однозначно отвечают, что останавливаться на достигнутом не собираются и ставят перед собой сложные, но вполне реализуемые задачи.

Спорт непредсказуем, каждый пройденный этап соревнований – бесценный опыт.