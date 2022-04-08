«МЕТРОШКА» из Челябинской области – обладатель гран-при Всероссийского конкурса спортпроектов

Фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области стал обладателем гран-при Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Как сообщили организаторы, во втором сезоне конкурса «Ты в игре» приняли участие четыре тысячи 27 инициатив из всех 85 регионов России, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Из них независимые эксперты отобрали 250 проектов в лонг-лист конкурса, а после были определены 26 участников шорт-листа.

«Для них конкурс стал не просто соревнованием, а настоящим клубом единомышленников и площадкой для получения новых знаний. Уверен, они обязательно используют приобретенный опыт для успешной реализации проектов и внесут значительный вклад в достижение нашей общей цели — привлечь к 2030 году не менее 70% россиян к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни», - прокомментировал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В течение двух дней, шестого и седьмого апреля, авторы проектов успешно защитили свои инициативы перед экспертным советом. По итогам выступлений были определены победители в основных номинациях конкурса.

Победителем конкурса и обладателем гран-при в один миллион рублей стал фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области.

Кроме того, фестиваль стал победителем и в номинации «Дети в спорте». Проект также был выделен партнером номинации - брендом Nike. Они поддержат инициативу и вручат сертификат на проведение совместного мероприятия от Nike и ФК «Спартак».

В номинации «Масштаб» победу одержал спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан; в номинации «Точка старта» - фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области; в номинации «Безграничные Возможности» - адаптивное скалолазание для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области, в номинации «Трансформация в спорте» – проект Limetime из Москвы.

Победители в каждой номинации получат по 300 тысяч. Победители в дополнительных номинациях - награды от партнеров второго сезона.

Для справки

«МЕТРОШКА» - это уникальный детский футбольный праздник с 20-летней историей, который зародился в 2002 году в Челябинской области. Это единственный в России региональный проект детского дворового футбола такого масштаба.

Участие в фестивале - бесплатное, мальчишки со двора играют наравне с воспитанниками спортшкол. Каждая команда получает в подарок игровую форму. Фестиваль проходит в малых и средних городах, а также в сельских территориях России.

В 2021 году в нем приняли участие около шести тысяч детей из 82 населенных пунктов и 12 регионов страны. Абсолютные чемпионы фестиваля получают в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки, а также поездку в Санкт-Петербург. Кроме экскурсионной программы в северной столице ребят ждет серия тренировок в «Академии Газпром» и шанс, быть замеченным тренерами «Зенита».

У «МЕТРОШКИ» далеко идущие планы, продуманные вплоть до 2025 года. В том числе - по внедрению инновационных технологий. «Для нас победа значит очень многое. Благодаря гранту мы сможем реализовать все наши планы, поддержать еще больше детей в их стремлении заниматься футболом, развиваться, становиться сильнее и вести активный и яркий образ жизни», — рассказывает автор проекта Дмитрий Борщёв.

Конкурс «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Всего предусмотрено пять основных номинаций: «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте» и «Безграничные возможности». Также участникам доступны две партнерские номинации: «Медиа», организованная совместно с интернет-порталом «Чемпионат», и «#НашСпортЗдесь», созданная совместно с мультиплатформенным оператором Триколор.