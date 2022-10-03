Суперкубок «МЕТРОШКИ-2022» отправляется в «Космос»

В конце сентября Челябинск превратился в настоящую столицу футбола - жаркие футбольные баталии длились с 29 сентября по первое октября.

За победу в финале «МЕТРОШКИ-2022» сражались 32 лучшие детские команды из 12 регионов России: Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Тюменской областей, республик Башкортостан, Чувашия, Татарстан, Удмуртия.

Почетным гостем Суперкубка стал экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Никита Баженов: «Мы все начинали футбол с двора, и я в том числе, поэтому необходимо развивать у детей любовь к нему, и инфраструктуру, чтобы было где тренироваться».

«Метрошка - это большая семья, которая объединяет тысячи людей, заинтересованных в развитии детского спорта, в формировании крепкой и здоровой нации, - подчеркнул Дмитрий Борщёв, руководитель фестиваля. - Я хочу сказать спасибо нашим партнерам, родителям, тренерам, губернатору и министерству спорта Челябинской области, муниципалитетам, работникам спортивных сооружений и спортивных школ за поддержку, помощь и любовь к спорту».

В младшей группе бронзовыми призерами «МЕТРОШКИ-2022» стали «Метеор» (Полевской, Свердловская область) и «Локомотив» (Карталы, Челябинская область). Второе место у команды «Алга-Альтернатива» (г. Октябрьский, Башкортостан).

В старшей группе награды за третье место получили команда «Нефтеград» (г. Альметьевск, Татарстан) и «Старт» (п. Светлый, Оренбургская обл.). «Серебро» завоевала команда «Сайверхот» (Полевской, Свердловская обл.).

Абсолютными чемпионами этого года стали команда «ФК Сатка» (г. Сатка, Челябинская область) и команда «Космос» (г. Бугульма, Республика Татарстан). Причем команда из Сатки повторила своей успех 10-летний давности.

«Кто-то из ребят тренируется с детского сада, кто-то пришел чуть позже, тренируемся мы четыре раза в неделю, - отметил Владимир Баранов, тренер команды «ФК Сатка», чемпионов младшей группы. – На Суперкубке присутствуют также родители ребят, вместе мы смогли настроить и ребят.

Юные чемпионы стали обладателями кубков, отлитых златоустовскими мастерами и сертификатов на комплекты профессиональной футбольной экипировки. Они же отправятся в гости к топ клубу Премьер-Лиги. Путевки победителям предоставил генеральный партнер проекта - АО «Русская медная компания».

«В этом году «МЕТРОШКА» празднует свое 20-летие. Семь лет мы поддерживаем этот проект, вместе нам удалось сделать очень многое, - говорит Анатолий Ерёмин, директор обособленного подразделения РМК в г. Челябинск. – Проект по праву можно считать доброй традицией и визитной карточкой любительского футбола. Двое ребят прошедших через «горнило» «МЕТРОШКИ» играют в питерском «Зените» и московском «Спартаке».

По итогам соревнований наградили и лучших игроков команд. В младшей возрастной группе победителем стал Илья ПРАУШКИН из команды «ФК Сатка». Лучшим среди старших признан Павел ЕРХОВ из «Космоса».

Все участники получили подарки от партнера СУПЕРКУБКА – компании «Макфа», а призеры – еще и футбольные мячи, медали, дипломы и заслуженные минуты Славы. Так что церемония закрытия фестиваля получилась очень теплой и душевной!

Отметим, что фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» проходит при поддержке Российского футбольного союза, Губернатора Челябинской области, Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, а также Администрации города Челябинска.

Также провести Суперкубок-2022 помогли волонтеры из ЮУрГГПУ, колледжа ЮУрГГПУ, Челябинского колледжа «Комитент», ГБПОУ Троицкого педагогического колледжа, Челябинского педагогического колледжа, Южно-Уральский Государственного колледжа, Южно-Уральского государственного аграрного университета, ГБПОУ Челябинского социально-профессиональный колледжа «Сфера».

Все новости о фестивале «МЕТРОШКА» можно найти на официальном сайте или в группе Вконтакте.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2022 году в фестивале детского дворового футбола «МЕТРОШКА» приняли участие свыше семи тысяч детей из 15 регионов страны.

В 2021 году фестиваль стал победителем конкурса «Россия – футбольная страна!» в номинации «Лучший проект в области массового футбола». Конкурс был организован Российским футбольным союзом. Благодаря этому турнир включили в календарь событий РФС.

В апреле 2022 года фестиваль победил во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» в номинации в «Дети в спорте», а также стал обладателем Гран-при в 1 миллион рублей! В конкурсе «Ты в игре» приняли участие 4027 инициатив из всех 85 регионов России.