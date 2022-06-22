Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года

В Челябинске планируется к 2025 году запустить легкорельсовый вид городского транспорта – метротрамвай, сообщает первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Как сообщает пресс-служба минстроя, в рамках инфраструктурного бюджетного кредита в размере почти 73 миллиардов рублей в регионе реализуют два проекта: «Обновление трамвайной системы» и «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть города Челябинска».

Планируется модернизировать существующую трамвайную инфраструктуру, обновить подвижной состав общественного электротранспорта и ввести в эксплуатацию метротрамвай.

«К концу 2025 года Челябинск сможет войти в число российских городов, где жителей и гостей мегаполиса начнет обслуживать легкорельсовый вид городского транспорта, - метротрамвай, - сообщил первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин. - По предварительным прогнозам, с его помощью будет перевозиться порядка 75 миллионов пассажиров в год».

Метротрамвай будет ездить по маршруту в центральной части города под землей и не зависеть от сменяющихся сигналов светофоров и дорожных заторов, а затем выезжать на поверхность и продолжать движение по существующим отремонтированным трамвайным путям в жилых районах.

На сегодняшний день в мегаполисе уже построены две подземные станции и более трех километров перегонных туннелей. Всего же по проекту предстоит ввести в эксплуатацию почти 11 километров подземных и новых наземных линий трамваев протяженностью более двух километров, выполнить ремонт существующих трамвайных линий, модернизировать депо и тяговые подстанции. Кроме того, предполагается привести в соответствие с существующими современными стандартами наземные остановочные пункты и обустроить разворотные кольца.