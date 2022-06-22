22.06.2022
Наталья Котова: Каждый объект в Челябинске делается на несколько лет вперед
22.06.2022
Челябинским школьникам рассказали о подвиге легендарного советского разведчика Николая Кузнецова
22.06.2022
Некрасиво и небезопасно: на гостевом маршруте в Челябинске разваливаются ступени здания
22.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
22.06.2022
В кафедральном соборе Челябинска совершили акафист об упокоении погибших воинов
22.06.2022
Затопленный новосинеглазовский карьер спасут водные гиацинты
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
04.06.2022
Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»
31.05.2022
Челябинская область получила федеральные средства на метротрам и погашение банковских кредитов
10.09.2021
Челябинская область возьмет бюджетный кредит на развитие транспортной инфраструктуры
02.07.2021
Текслер: Мы планируем придать Челябинску новый вид
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022