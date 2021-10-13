Миасс открывает двери для выпускников медицинских вузов

Сразу в четыре раза увеличится со следующего года размер субсидии, которую получат молодые врачи, приезжающие на работу в Миасский городской округ (Челябинская область.

Прежний вариант положения, которое ранее принимали депутаты Собрания, предусматривал выделение 250 тысяч рублей на покупку жилья. Теперь эта сумма составит миллион, что практически эквивалентно стоимости однокомнатной квартиры в Миассе. Мера социальной поддержки призвана восполнить кадровый дефицит, наиболее острый в первичном звене. Если в стационарах вакансии в основном заполнены, то штаты участковых специалистов укомплектованы чуть больше чем на треть, причем значительную часть составляют даже не врачи, а фельдшеры.

Получатель бюджетной субсидии должен отработать в медицинских учреждениях города не менее семи лет, иначе ему придется миллион вернуть. Предполагается, что ежегодно Миасс сможет привлечь, как минимум, пять выпускников вузов. Окончательное решение по сумме будет принято при утверждении бюджета 2022 года.

Что касается положения о единовременной социальной выплате, то пока его поддержала комиссия Собрания по экономической и бюджетной политике. Впереди – рассмотрение на других комиссиях, а последнее слово – за сессией, которая состоится до конца октября.