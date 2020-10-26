Минэкологии ответило на критику ОНФ по проекту терсхемы обращения с отходами

Минэкологии Челябинской области внимательно изучает замечания активистов Общероссийского народного фронта по проекту территориальной схемы обращения с отходами.

Об этом заявила первый замминистра экологии региона Яна Куприкова, отметив, что в настоящее время идет процедура общественного обсуждения терсхемы. Ее первый этап уже завершен.

«К 30-му октября на сайте министерства экологии будет размещен свод всех замечаний и предложений к проекту территориальной схемы, а также внесённых в связи с этим корректировок», - заявила Яна Куприкова.

О работе над усовершенствованием проекта она рассказала, отвечая на критику ОНФ в адрес минэкологии региона.

Сегодня, 26-го октября, общественники написали в своем телеграм-канале следующее:

«К 2024 году мы должны стать цивилизованным обществом. В котором мусор сортируется, утилизируется, перерабатывается, а не захватывает городские пространства.

Но министерство экологии словно стремится ко второму варианту. Проект терсхемы, который больше похож на реферат и содержит недостоверные данные, так и не претерпел изменений, несмотря на многочисленные обращения ОНФ».

Общественники уверены: принимать проект в том виде, в каком он есть сейчас, категорически нельзя. Активисты Народного фронта уверены, что, если это все-таки будет сделано, Челябинской области может грозить неисполнение указа президента РФ.