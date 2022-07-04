Минспорта РФ поблагодарило команду ММК за достойное выступление в фестивале ГТО

Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов поблагодарил команду ПАО «ММК» из Магнитогорска (Челябинская область), ставшую бронзовым призером фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне», за участие и достойные результаты в фестивале.

«Мы уверены, что приобщение трудовых коллективов к систематическим занятиям спортом укрепит здоровье работников и повысит эффективность деятельности организации. От имени министерства спорта Российской Федерации выражаем благодарность за участие вашей команды в фестивале. Надеемся увидеть вашу команду на фестивале ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих в следующем году», - сказал Одес Байсултанов.

Как напомнили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области, конечный этап всероссийского фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов проходил в мае этого года в Свердловской области (город Верхняя Пышма). Участие в нем приняли свыше 360-ти человек из 42-х команд.