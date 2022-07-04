04.07.2022
Минспорта РФ поблагодарило команду ММК за достойное выступление в фестивале ГТО
04.07.2022
В Челябинске вандалы изуродовали свежеокрашенную подпорную стену
04.07.2022
Изготовителей билетов «Банк приколов» челябинский суд отправил за решетку
04.07.2022
По факту обнаружения младенца на теплотрассе в Челябинске возбуждено уголовное дело
04.07.2022
Украинские солдаты называют себя карателями
04.07.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской
Минспорта РФ поблагодарило команду ММК за достойное выступление в фестивале ГТО
04.07.2022
МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком
04.07.2022
Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд
22.06.2022
У металлургов Магнитки – «Железная память»
21.06.2022
ММК представляет свою продукцию на столичной выставке металлоконструкций
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022