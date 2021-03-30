Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок

Школа в Тугайкуле (Копейский городской округ, Челябинская область) будет построена и сдана в эксплуатацию в срок. Но жители сомневаются, что строители сумеют вовремя завершить все работы.

Жители Тугайкуля, обеспокоенные темпами строительства школы в их микрорайоне, обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой проконтролировать строительство.

«Родители обеспокоены, что медленно идёт строительство, рабочие говорят, что финансирование остановилось. Мы очень ждём новую школу, обещали открыть к сентябрю», - написала Оксана Ремезова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области отметили, госконтракт на строительство здания школы №16 Копейского городского округа в Тугайкуле был заключен в 2019 году. Образовательное учреждение рассчитано на обучение одной тысячи школьников.

Здание школы планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2020 года.

«В ходе строительства выявлены несоответствия проектной документации. На основании внесенных изменений подрядчик выполнил корректировку проектной документации, - пояснили в министерстве. – Третьего декабря 2020 года получено положительное заключение от госэкспертизы».

В ведомстве заверяют, новая школа в Тугайкуле будет сдана в установленные сроки. «В соответствии с поручением губернатора Челябинской области Алексея Текслера планируемая дата завершения строительно-монтажных работ не изменилась, это сентябрь 2021 года», - подчеркнули в минстрое. региона.

Напомним, микрорайон Тугайкуль в Копейском городском округе был построен специально для переселения жителей поселка Роза, проживавших в зоне оползневых процессов на бортах разреза «Коркинский». Из 15 тысяч жителей «Путинской Розы» (так назвали поселок после приезда туда в феврале 2012 года Владимира Путина и последующего расселения части жителей) было переселено в Тугайкуль почти четыре тысячи человек.

В конце 2020 года в Тугайкуле был построен детский сад на 200 мест в рамках региональной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области».

Фото: Оксана Ремезова