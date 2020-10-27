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Минздрав: Массового увольнения медицинских работников в Еманжелинске не зафиксировано

Общество
Сегодня, 15:53
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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова

Жители Еманжелинска (Челябинская область) жалуются на нехватку медицинских специалистов в единственной больнице города.

Как сообщила агентству одна из жительниц, по ее данным, восьмого октября из еманжелинской больницы уволилось пять лаборантов. Ранее сообщалось об увольнении из больницы Еманжелинска нескольких врачей (у каждого на то были свои причины).

Горожане просят срочно что-то сделать, чтобы не допустить краха системы здравоохранения в муниципалитете.

Вопрос о дефиците медицинских кадров в муниципалитете прозвучал и на брифинге первого заместителя губернатора Ирины Гехт.

«Массового увольнения медицинских работников в Еманжелинске не зафиксировано. Были лишь единичные случаи», - заверила Ирину Гехт первый заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова. По ее словам, все уволившиеся медработники покинули медучреждение по личным причинам.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава, с начала пандемии в Еманжелинской больнице один из медиков ушёл на пенсию; второй переехал к семье, в другой регион; третий фельдшер перевёлся из бригады скорой помощи в диспетчеры; четвертый уволился по семейным обстоятельствам. «Тема кадров - тщательно отслеживается специалистами Минздрава региона», - заверили в министерстве.

На сегодняшний день в Еманжелинске укомплектованность медицинским персоналом составляет 58%. «Кадровый дефицит, действительно, имеет место быть и на данной территории. Но узкие специалисты здесь представлены и оказывают необходимую медицинскую помощь. Направления в областные медицинские организации выдаются по показаниям», - пояснили в минздраве.

Виктория Сахарова рассказала, что частично вопрос дефицита кадров решен и за счет перенаправления в первичное звено сотрудников с иных направлений. Так, с сентября месяца прекращена диспансеризация и сотрудники профилактических отделений переводятся на работу в амбулаторно-поликлиническое звено.

«На сегодняшний день мы отмечаем существенный сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, остаётся заболеваемость коронавирусной инфекцией. В связи с этим значительно нарастает не только физическая, но и эмоциональная нагрузка на врачей, весь медицинский персонал. Для понимания ситуации на данный момент, врач отрабатывает порядка 80 обращений в день: около 50 - в поликлинике и 30 - на выезде, по адресам», - рассказали в министерстве о возросшей нагрузке на медицинских работников и призвали жителей к взаимному уважению и пониманию сложной сезонной ситуации, в связи повышенными заявками на медицинские организации и ковид-настороженностью граждан.

В министерстве также отметили, что в Еманжелинском районе действуют программы по привлечению кадров «Земский доктор», «Земский фельдшер», медикам выдают квартиры и 200 тысяч рублей подъёмных, на целевых программах обучаются молодые врачи, идёт постоянный поиск специалистов.

 

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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова
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