05.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое октября
05.10.2021
Минздрав ответил на сигнал «SOS» из Юрюзани
05.10.2021
В честь Дня учителя: пятого октября стартовала всероссийская «Битва экопросветителей 2.0»
05.10.2021
Гала-концерт к юбилею челябинского театра оперы и балета можно будет увидеть на расстоянии
05.10.2021
Администрация Курчатовского района Челябинска поблагодарила трудовые отряды подростков за помощь в благоустройстве
05.10.2021
Голосуем! Достопримечательности Южного Урала претендуют на звание «Сокровищ России»
Минздрав ответил на сигнал «SOS» из Юрюзани
04.10.2021
В Челябинской области растет смертность от ковида
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
29.09.2021
В минздраве и в ряде фирм-подрядчиков прошли обыски по закупкам оборудования
28.09.2021
Сразу четыре специалиста устроились в Брединскую районную больницу
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
01.10.2021