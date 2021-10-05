Минздрав ответил на сигнал «SOS» из Юрюзани

Министерство здравоохранения Челябинской области ответило на сигнал «SOS», который был отправлен из Юрюзани в адрес губернатора.

«SOS из города Юрюзани. Уважаемый Алексей Леонидович, пишу Вам с криком о помощи: ситуация с заболеваемостью у нас критическая. Люди умирают десятками, для нашего небольшого городка это серьёзные показатели. Ситуация уже давно вышла из-под контроля руководства ГБУЗ [больницы] Катав-Ивановского района. На приёме в поликлинике сидит всего два терапевта, потоки больных и здоровых пациентов смешаны, отсюда и массовая заболеваемость», - пишет Мария Ким.

Жительница отмечает, что в городской больнице было закрыто отделение – терапия. «Физиотерапевтический кабинет уже два года не работает, детский стационар так и не запустили, несмотря на ваше поручение», - с сожалением отмечает Мария Ким.

При этом в саму больницу Юрюзани не поступали жалобы от горожан на закрытие терапевтического отделения.

В министерстве здравоохранения области пояснили, что закрытое терапевтическое отделение в Юрюзани на 15 коек было создано как дневной стационар для наблюдения за пациентами.

«С 27 сентября, в связи с болезнью медицинских работников, стационар временно приостановил работу, - поясняют в ведомстве. - Все пациенты по данному профилю получают медицинскую помощь и наблюдаются в поликлинике Юрюзани, где работают три терапевта».

В случае необходимости госпитализации пациентов направляют в Катав-Ивановскую районную больницу, которая находится в 15 минутах от Юрюзани.

В комментариях также пишут о нехватке врачей и проблемах со своевременным получением медпомощи в Копейске, Усть-Катаве и Карталах.

«В период пандемии и наступления сезона вирусных респираторных заболеваний регистрируется повышенная нагрузка на медицинский персонал поликлиник, - отмечают в минздраве. - Врачи просят проявлять уважение друг к другу, а также напоминают, что продолжается вакцинация от COVID-19 и гриппа, это особенно актуально в период распространения вирусных заболеваний»

Прививочные кабинеты работают ежедневно, в медицинских учреждениях также принимают коллективные заявки на выезд в организации.