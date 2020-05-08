Минздрав ответил на жалобу жителей Синеглазово на неработающий ФАП

Жители поселка Синеглазово (Копейск, Челябинская область) пожаловались на неработающий ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

"Село просит о помощи! Обратите внимание на это красивейшие место пригорода Челябинска! Уже много лет в селе ничего не делается, дороги убитые, освещения нет... Построили в декабре 2019 года фельдшерский пункт, сняли видео, отчитались и все! Уже май, а он до сих пор не открыт для посещения больных. Видно, как рабочие второпях наделали много некачественной работы, все дорожки из кирпича вздулись, все волнами пошло и так далее. Почему у нас в России так? Лишь бы деньги получить, построить быстро и недобросовестно, видео снять о сдаче объекта и все! А людиждут открытия пункта, как и всего остального, что обещали местные власти", - вот такое эмоциональное письмо пришло в редакцию агентства "Урал-пресс-информ" от жителей поселка Синеглазово.

Ситуацию прокомментировали в региональном миздраве.

"ФАП - объект минстроя (не минздрава), они его сдавали в конце года. Видимо, об этом и идет речь про некое «видео» и «отчитались». После минстроя ФАП должен принять минздрав. Но пока все в работе. На данный момент фельдшерско-акушерский пункт в Синеглазово еще не открыт, работы на территории продолжаются", - рассказали в минздраве Челябинской области.

В течение мая, по информации министерства, запланированы работы по восстановлению и дополнению уличных элементов.

"За зиму произошли изменения, связанные с таянием снега и усадкой грунта. Подрядчиком все недочеты будут исправлены. Внутри ФАПа - все готово к открытию, фельдшер подобран, обучен и готов выходить на работу", - сообщили в минздраве региона.

Также в министерстве напомнили, что до настоящего момента (с 1980-х годов) в Синеглазово находился другой ФАП, который был заменен на новый и оснащен современным оборудованием.