Южноуральцев приглашают к участию в акции «Заграничный паспорт за 5 дней»

В Челябинской области не проводят испытания китайской вакцины против ковида

Гехт: Сохранение ограничительных мер еще оправдано на этом этапе

Минздрав решает, какое отделение открыть на базе бывшей детской урологии в Челябинске

Министерство здравоохранения Челябинской области пока не приняло окончательного решения, какое отделение будет размещено площадях областной больницы №3, которые освободились после перевода детской урологии в областную детскую больницу.

Напомним, в прошлом году прошла реорганизация детского урологического отделения в областной больнице №3 Челябинска. На сегодня урологическая помощь маленьким пациентам оказывается на базе детской областной клинической больницы (ЧОДКБ).

Как рассказал министр здравоохранения области Юрий Семенов, пока на освободившиеся площади в ОКБ №3 перевели разместили гнойную хирургию, так как в занимаемых ранее ими помещениях проводится капитальный ремонт. «Выделены деньги на организацию реанимации и гнойной хирургии», - уточнил глава минздрава. После ремонта гнойная хирургия вернется в свое отделение.

Когда ремонт закончится и помещение освободится, больница совместно с минздравом будут думать, оказанием какой помощи там займутся.

«Соберем всю информацию по востребованным направлениям, которые оказываются в третьей областной больнице. Может это будет кардиологическое отделение, может дополнительно откроем отделение реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения», - рассказал Юрий Семенов.

Прорабатывается также вариант открытия отделения по лечению нейротравмы. «Есть в планах организация отделения помощи пациентам со спинальными травмами. Это достаточно уникальное отделение. Есть специалисты, которые будут там работать, есть желание больницы, главного врача и наше по созданию такого отделения, так как пока в области оказание такой специализированной помощи не оказывается», - пояснил глава минздрава.

Министерство планирует собрать всю информацию, подготовить аналитическую записку, представить ее первому замгубернатора и затем принять решение, какое отделение будет открыто.