Минздрав: Суточная заболеваемость ковидом в Челябинской области продолжает расти

Министерство здравоохранения Челябинской области сообщает о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в регионе.

По данным на 24-е июля, за прошедшие сутки на Южном Урале было подтверждено 145 новых случаев заражения ковидом, в числе вновь заболевших – шесть детей школьного возраста.

В настоящее время число больных коронавирусом в Челябинской области составляет, по официальным данным, тысячу 768 человек. С начала пандемии в регионе было подтверждено 337 тысяч 75 случаев заболевания COVID-19.

Выздоровел за прошедшие сутки 231 южноуралец. За всю «эпоху» квита в Челябинской области эту коварную болезнь победили и были выписаны из лечебных учреждений 326 тысяч 168 пациентов.

Как сообщает региональный минздрав, за минувшие сутки в регионе от ковида умерло три человека (сутками ранее – один человек, двумя сутками ранее – три человека).

Отметим, за сутки, предшествующие этим суткам (по данным на 23-е июля) в Челябинской области было вновь выявлено 139 случаев заболевания ковидом, в том числе среди пяти школьников. Двумя сутками (по данным на 22-е июля) в регионе подтвердился 131 новый случай заражения коронавирусом (среди вновь заболевших также было пять ребят школьного возраста). Таким образом, медленно, но верно заболеваемость COVID-19 снова набирает обороты в Челябинской области.