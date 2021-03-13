В субботу шестой день масленичной недели - золовкины посиделки

В Челябинской области число победивших ковид за сутки больше новых инфицированных

«Динамо-Уралочка» из Златоуста - в «Финале четырёх» Кубка Европейских чемпионов по водному поло

Один человек погиб в результате столкновения двух большегрузов и легковушки на М-5 под Симом

В Челябинской области стартовал Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»

Колесник согласился, что Калининский район хоть и не Красная площадь, но снег убирать надо. К делу подключился ОБЭП

Митрополит Григорий освятил кресты, купола и колокола возрожденного храма села Мордвиновка

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий, временно управляющий Троицкой епархией, сегодня, 13-го марта, совершил чин освящения крестов, куполов и колоколов возрожденного храма Архистратига Михаила в селе Мордвиновка Увельского района.

Как сообщили в Челябинской епархии, два года назад этот уникальный храм, построенный в XIX веке, находился в руинированом состоянии. Каменные стены за десятилетия поросли травой и деревьями, купола были снесены, своды зияли дырами.

«Кто видел этот храм до восстановления, не может не удивляться произошедшим изменениям», - отметил митрополит Григорий.

Жители села называют случившееся преображение не иначе, как чудом Божиим.

Решение о восстановлении храма было принято в 2016-м году, когда владыка Григорий являлся правящим архиереем Троицкой епархии. Жители Мордвиновки собрали 145 подписей (это почти треть населения небольшого села) в поддержку храма.

В Мордвиновке был образован приход, богослужения совершались во временно приспособленном помещении. Настоятелем восстанавливаемого храма был назначен иеромонах Тихон (Гетт) из Свято-Казанского храма села Кичигино.

Инвестора для реконструкции храма Архистратига Михаила искали долго. Объем работы был очень большой, многие не решались за это браться. В 2018-м году руку помощи протянул депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Мотовилов, поддержку оказали и другие благотворители.

С 2019-го года начались активные ремонтные работы, благодаря которым храм обретает свой величественный исторический вид (возводился он по проекту знаменитого архитектора Константина Тона). Построена колокольня, восстановлены своды, укреплены и отштукатурены стены, установлены малые купола.

На освящение крестов и главных куполов храма в субботний день приехали глава Увельского района Сергей Рослов, главы поселковых муниципалитетов, а также председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, отметивший, что это праздник не только села Мордвиновки, но и всего региона.

Александр Мотовилов пообещал закончить восстановление храма уже в этом году, поблагодарив всех прихожан и жителей Челябинской области, которые помогают в возрождении святыни.

«Поруганные, обезображенные храмы – это наша боль, и мы не должны быть равнодушными к такому состоянию наследия наших предков, - обратился к собравшимся митрополит Григорий. - С помощью Божией мы будет их восстанавливать, и храм Архистратига Михаила в селе Мордвиновка является в этом примером. Возрожденный храм станет символом и украшением этого села, будет всем напоминать о Боге».

Владыка поблагодарил всех причастных к восстановлению святыни.

Затем митрополит Григорий совершил чин освящения крестов, куполов и колоколов, окропив их святой водой.

За богослужением молились секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Троицкой епархии иерей Игорь Фокин, настоятель храма Архистратига Михаила иеромонах Тихон (Гетт).

Перед тем, как колокола были подняты на новую колокольню, ударить в них смогли все желающие, а также приложиться к золоченым крестам.

Митрополит Григорий выразил надежду, что не за горами то время, когда все будут молиться внутри восстановленного храма.

На память о сегодняшнем знаменательном событии он подарил приходу икону Спаса Нерукотворного. Каждый пришедший в этот день на освящение крестов и куполов получил в дар небольшие иконы Архангела Михаила, в честь которого освящен храм.

Фото Челябинской епархии