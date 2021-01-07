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Митрополит Григорий совершил литургию в Рождественскую ночь

В ночь с шестого на седьмое января 2021 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска.

Для православных христиан Рождество Христово всегда было одним из самых важных, радостных и долгожданных дней в году.

В этом году ночное Рождественское богослужение отличалось от предыдущих – в связи с непростой эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса число прихожан в храме было ограничено. Но многие южноуральцы смогли присоединиться к молитве через прямую трансляцию, почувствовать радость и торжественность литургии.

По традиции к празднику Рождества Христова главный собор Челябинской епархии был благоукрашен – переливались огнями елочки, иконы на стенах обрамляли еловые ветви, а во дворе собора по традиции установили вертеп, как напоминание о Вифлеемской пещере, в которой родился Богомладенец Христос.

Перед причастием клирик Свято-Симеоновского собора иерей Андрей Григорьев зачитал Рождественское послание митрополита Челябинского и Миасского Григория.

По окончании богослужения владыка Григорий огласил Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Затем архипастырь еще раз тепло поздравил всех с Рождеством Христовым.

«Сейчас начинаются Святки – святые дни, когда мы благодарим Бога за Его великую любовь, явленную нам в Боговоплощении, - сказал митрополит Григорий. - В эти дни каждый из нас призывается к доброй жизни, к молитве за ближних. Давайте в своих молитвах, особенно в эти непростые дни, просить Всесильного и Всемилостивого Бога, чтобы Он остановил распространение новой коронавирусной инфекции, чтобы люди с помощью Божией пережили все трудности, скорби и разочарования, чтобы Господь даровал нам силы и здоровье. Будем в эти дни посещать наших родных, особенно тех, кто одинок, и тех, кто нуждается в нашей поддержке и заботе. Протянем им руку помощи, и пусть Родившийся Христос хранит всех вас на жизненных путях».

Владыка Григорий преподал всем архипастырское благословение.