Митрополит призвал челябинцев отказаться от посещения кладбищ в Родительский день

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий призвал верующих отказаться от посещения храмов и кладбищ на Радоницу. В день пасхального поминовения усопших родственников и близких за них лучше помолиться дома.

Глава Челябинской митрополии напомнил верующим о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции. Архипастырь призвал православных христиан помолиться дома в предстоящий день поминовения усопших, отказавшись от посещения кладбищ и храмов.

На девятый день после Пасхи мы привыкли молиться на заупокойных богослужениях в храмах и посещать могилы своих усопших близких. Но в этом году, к большому сожалению, всем нам придется изменить своим устоявшимся многолетним традициям.

«Каждый из нас может заразиться и стать переносчиком коронавирусной инфекции, распространение которой в последние недели приняло масштабы эпидемии. Поэтому прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отказаться от посещения храма, молиться дома и не ходить на кладбище», - говорится в сообщении Челябинской митрополии.

В большинстве храмов в настоящее время записки о здравии и упокоении можно подать по телефону или с помощью специальной формы в интернете.

«Не пренебрегайте этой возможностью, не подвергайте риску заражения ни священнослужителей, ни приходских работников, ни своих собратьев-верующих. Что же касается посещения кладбищ, то уверяю вас: наши усопшие сродники и близкие не будут никак ущерблены оттого, что мы помолимся о их упокоении у себя дома, а прибрать места погребения приедем позже, когда карантинные ограничения будут сняты», - также говорится в сообщении.