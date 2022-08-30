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30.08.2022 10:16
Фото: ММК

ММК делится опытом организации промышленного туризма с гостями из Норильска

В Магнитогорске (Челябинская область) в рамках программы повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма» стартовало четырехдневное обучение для делегации из Норильска.

Участники уже познакомились с практиками промышленного гостеприимства на Магнитогорском металлургическом комбинате и посетили производственную площадку предприятия.

Обучение проходит в Центре компетенций по развитию промышленного туризма ПАО «ММК», созданном на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал». Магнитка открыла свои двери для туристов в 2018 году. С тех пор были разработаны семь туристических маршрутов – два детских и пять взрослых, в том числе экскурсионный маршрут «Легенды и были стальной реки», который включает в себя поездку на катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности. С начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетило около 20 тысяч человек.

Всего за несколько лет ММК превратился в один из главных центров промышленного туризма в России и площадку для обмена опытом и развития этого направления в национальном масштабе. Не случайно, что именно на базе ПАО «ММК» совместно с Агентством стратегических инициатив и правительством Челябинской области открылся первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма. Его главная задача – подготовка специализированных гидов-экскурсоводов, а также создание демонстрационных площадок, на которых предприятия смогут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.

В первый день программы после ознакомительной презентации о промышленном туризме на ММК специалисты Магнитки организовали для норильской делегации практикум на промплощадке. Гостей познакомили с приемами создания безопасного экскурсионного маршрута на действующем предприятии на примере маршрута «Укрощение огня», включающего посещение доменного цеха и стана «5000».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», вопросам безопасности туристов на промплощадке ММК придается первостепенное значение. Группы сопровождает квалифицированный экскурсовод промышленного туризма, а автобус с экскурсантами перемещается по территории комбината в сопровождении машины безопасности дорожного движения. Гостям выдается спецодежда, каски и спецобувь, а также средства индивидуальной защиты и гид-система. Перед началом экскурсии туристы проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован от несчастных случаев.

С командами обучающихся были проведены стратегические сессии «Построй свой маршрут» и квиз #ПРОМАРКТИКА. В продолжении программы норильчане познакомятся с использованием информационных технологий в экскурсионном деле, психологическими и имиджевыми аспектами работы экскурсовода, освоят мастерство спикера с отработкой навыков публичных выступлений и работы на камеру. Завершит курс итоговая аттестация – презентация своего маршрута на тренировочном полигоне «Школы безопасности» ПАО «ММК».

 

 

 

 

 

 

 

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Жители Советского района просят власти Челябинска спасти их от аварийных деревьев

26.08.2022 14:38

В Челябинской области увеличили траты на учебные расходы школ

26.08.2022 14:06

Утверждены льготные ставки аренды за землю в Челябинской области для размещения объектов связи

26.08.2022 13:41

Делегация ММК отправилась в Индию на международную промышленную выставку

26.08.2022 13:41

ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке до 15%

26.08.2022 13:38

В ноябре в Челябинской области сдадут в эксплуатацию новую станцию водоподготовки

26.08.2022 13:20

Встречи на Свердловской киностудии, оставшиеся в кадрах

26.08.2022 13:05

Пара из Омска приехала в Челябинск делать «закладки»

26.08.2022 12:59

Приближается сезон гриппа, южноуральцам рекомендуют привиться

26.08.2022 12:55

В Узбекистане успешно реализуется российско-узбекский гуманитарный проект «Класс!»

26.08.2022 12:20

Княжеский дом в Катав-Ивановске официально обрел охранную зону

26.08.2022 12:16

Полицейские Челябинска задержали серийного мошенника

26.08.2022 12:14

В Челябинске почти каждая десятая исследованная проба вода не соответствовала нормативам

26.08.2022 12:08

Дождались: в Металлургическом районе капитально ремонтируют изношенные тепловые сети

26.08.2022 12:00

Жители Урала вносят свой вклад в победу на Донбассе

26.08.2022 11:38

Южноуральские ватерполистки вышли в финал Всероссийской спартакиады

26.08.2022 11:35

В Челябинской области увеличиваются темпы роста числа заболевших ковидом

26.08.2022 11:32

Парижанин ухудшил качество пашни в Нагайбакском районе