ММК оказал работникам скорой помощи Магнитогорска неоценимую помощь

ПАО "ММК" (Челябинская область) оказал серьезную поддержку сотрудникам скорой помощи Магнитогорска, обеспечив медиков средствами индивидуальной защиты.

Магнитогорский металлургический комбинат закупил для медицинских работников десять тысяч масок, тысячу респираторов, 500 одноразовых защитных комбинезонов и триста пар закрытых очков. Доктора скорой помощи выражают комбинату огромную благодарность.

Как сообщает газета "Магнитогорский металл", раньше с получением средств индивидуальной защиты были проблемы - с момента заказа до поставки мог пройти месяц или даже полтора. А защитные комплекты нужны были здесь и сейчас. Теперь, благодаря ММК, медики обеспечены всем необходимым.

Каждый день в медицинские рейсы по Магнитогорску выходят более 30 бригад скорой помощи: два фельдшера или врач с фельдшером и водитель. Только одних масок требуется по 700 штук в день - обслуживать приходится по 350-400 вызовов в сутки.

ПАО "ММК" откликнулся на проблемы медиков одним из первых, закупив для медиков самый щедрый комплект средств индивидуальной защиты.

"Огромное спасибо ММК и лично Виктору Филипповичу Рашникову за ту неоценимую помощь, которую он оказал городу, докторам в ситуации с коронавирусом. Ваша поддержка очень ощутима, ваш вклад неоценим, ваша позиция должна быть примером для многих", - отметила главный фельдшер Магнитогорской станции скорой помощи Светлана Гришина.