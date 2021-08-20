20.08.2021
ММК опубликовал полную базу данных по аспектам устойчивого развития
20.08.2021
Челябинцы снова могут качаться на светящихся качелях в сквере на площади Революции
20.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
20.08.2021
Долги южноуральцев за капремонт превысили 5,2 миллиарда
20.08.2021
Безработный магнитогорец взял в банке в кредит почти миллион рублей и перевел мошенникам
20.08.2021
Депутаты ЗСО обсудили эффективность мер стимулирования работы промпредприятий
ММК опубликовал полную базу данных по аспектам устойчивого развития
20.08.2021
ММК провел бизнес-конференцию в «Абзаково» для клиентов со всей страны
19.08.2021
ММК достиг отметки в 750 миллионов тонн выпущенного агломерата
17.08.2021
В Группе ПАО «ММК» новые назначения
16.08.2021
Машинное зрение «следит» за экологической ситуацией на ММК
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021