ММК опубликовал полную базу данных по аспектам устойчивого развития

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) разместило на официальном сайте компании ESG Data Pack наиболее полную базу информации по всем вопросам, касающимся ESG-повестки (экологического, социального и корпоративного управления) ММК.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, этот шаг подтверждает приверженность ММК принципам открытости и прозрачности в общении со всеми внешними аудиториями: покупателями продукции, поставщиками, инвесторами, органами власти, сотрудниками компании и так далее.

В ESG Data Pack любой желающий может найти основные данные по экологическим, социальным показателям и показателям корпоративного управления ММК за пятилетний период (там, где это возможно) до 2020 года включительно. Информация будет регулярно обновляться. ESG Data Pack дополняет Интегрированный годовой отчет Группы ММК за 2020 год, где были подробно освещены все аспекты нефинансовой деятельности ММК.

Вся информация в базе данных дается по Группе ММК в совокупности, если не указано обратное. При подготовке ESG Data Pack ММК руководствовался стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative – Стандарты GRI) и стандартами отчетности Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (Стандарты SASB для производителей металлургической продукции) и ориентировался на открытие максимально возможного объема информации для всех заинтересованных лиц.

«ММК – это современная, ответственная компания, которая уделяет большое внимание устойчивому развитию и своевременной публикации нефинансовой отчетности», – отмечает руководитель направления по устойчивому развитию ПАО «ММК» Ярослава Врубель.

Она выразила уверенность, что публикация ESG Data Pack поможет ММК стать еще ближе к внешним аудиториям: инвесторы, контрагенты смогут найти в нем консолидированную и полную информацию о том, что предприятие делает для обеспечения своего устойчивого развития, как заботится об окружающей среде, местных сообществах и обеспечивает устойчивую и прозрачную систему корпоративного управления.