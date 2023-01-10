ММК получил благодарность за новогоднюю сказку для детей Магнитки

Благотворительный фонд «Металлург» выразил благодарность ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) за сотрудничество в реализации благотворительных программ и волонтерскую помощь в организации разгрузки новогодних подарков для юных магнитогорцев.

Благодарственное письмо за подписью директора фонда Виталия Галкина поступило на имя директора по персоналу ПАО «ММК» Олега Кийкова.

Как сообщают в управлении информации и общественных связей комбината, в эти новогодние праздники БФ «Металлург» (основной благотворитель – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») приготовил более 18 тысяч новогодних подарков, которые были вручены подопечным фонда.

Отметим, «Металлург» помогает детям из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям из семей мобилизованных, детям-беженцам с территории Донбасса, воспитанникам специализированных детских учреждений Магнитогорска. Часть новогодних подарков передана на баланс управлений социальной защиты населения прилегающих к муниципалитету сельских районов.

Вручение новогодних подарков детям - ежегодная акция в рамках благотворительной программы «ХХI век – детям Южного Урала», реализуемой БФ «Металлург». ММК традиционно поддерживает фонд не только в финансировании его благотворительных программ, но и оказывает столь необходимую организационную помощь. Вот и в этом году разгрузить 18 тонн новогодних подарков помогли добровольцы Союза молодых металлургов, подарив тем самым новогоднюю сказку детям Магнитки.

Все 19 активистов СММ из числа работников Группы ПАО «ММК», помогавших в разгрузке подарков, названы в благодарственном письме.

«Мы высоко ценим установившиеся между нами партнерские отношения и надеемся на их дальнейшее сохранение и развитие. Пусть в Новом году Вам сопутствуют энергия и оптимизм, удача и глубокая вера в исполнение задуманных Вами благородных замыслов», - отмечает в письме Виталий Галкин.