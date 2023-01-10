10.01.2023
Жизнь не учит: еще две челябинки перевели полмиллиона мошенникам
10.01.2023
«Уралкуз» провел конкурс профессионального мастерства
10.01.2023
Новый год в советском стиле: музей ММК приглашает на ретро-выставку
10.01.2023
ММК получил благодарность за новогоднюю сказку для детей Магнитки
10.01.2023
ММК наградил юных победителей творческого конкурса «Я рисую безопасность!»
10.01.2023
Златоустовец лишился зарплаты, оплатив бронь за «девочку по вызову»
ММК получил благодарность за новогоднюю сказку для детей Магнитки
10.01.2023
Новый год в советском стиле: музей ММК приглашает на ретро-выставку
10.01.2023
ММК наградил юных победителей творческого конкурса «Я рисую безопасность!»
09.01.2023
В Магнитогорске стартовал любимый всеми «Снежный мяч»
09.01.2023
Турнир по зимнему картингу на Кубок профсоюза Группы ММК собрал в Магнитке 29 команд
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023