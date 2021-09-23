ММК продолжает ESG-трансформацию

ПАО «ММК» (Челябинская область) приняло участие в международном Байкальском риск-форуме-2021 в Иркутске, где руководитель комбината по устойчивому развитию Ярослава Врубель представила доклад о целях и достижениях предприятия в сферах экологии, социальной работы и корпоративного управления (Environmental, Social, Governance - ESG).

Ярослава Врубель подчеркнула, что реализация принципов устойчивого развития в Группе ММК – это не отдельный проект и даже не ряд целей, а подход, которому соответствует вся работа компаний Группы. Согласно актуализированной в 2020 году корпоративной Стратегии развития, устойчивое развитие охватывает три стратегических инициативы: достижение цели «Ноль травм», создание корпоративной культуры возможностей и обеспечение низкоуглеводного и экологичного производства.

В компании отмечают, что важной целью для ММК в области экологии является сокращение выбросов парниковых газов. После проведения в 2020 году оценки и верификации прямых и косвенных выбросов парниковых газов компания поставила задачу снизить валовые выбросы диоксида углерода (СО₂) на 2,2 миллиона тонн до 2025 года, а удельные – до 1,8 тонны CO₂-экв. на тонну стали (ниже среднемирового уровня в 1,82 тонны CO₂-экв.).

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, «актуализированная стратегия ММК предусматривает серьезное снижение удельных выбросов СО₂ на тонну стали».

«Кроме того, мы собираемся радикально снизить уровень выбросов оксидов азота, диоксида серы и пыли. Достичь этих целей нам помогут повышение энергоэффективности и продолжение модернизации производственных мощностей», - подчеркнул Павел Шиляев.

ММК стремится к тому, чтобы его продукция способствовала решению проблем, связанных с изменением климата. Это касается не только повышения экологичности производства, но и использования продукции ММК. С 2018 года ежегодно более семи тысяч тонн проката, произведенного на стане 5000 ММК, отгружается в адрес российских производителей башен ветряных турбин. Таким образом, ММК вносит в свой вклад в развитие сегмента возобновляемых источников энергии.

Серьезное отношение ММК к устойчивому развитию и вопросам ESG подтверждено независимыми оценками и совместной работой с международными партнерами.

Так, в 2020 году Всемирный фонд дикой природы (Россия) включил ММК в ТОП-10 металлургических компаний по уровню открытости в сфере экологической ответственности.

В сентябре 2021 года ПАО «ММК» подписало меморандум с немецкой компанией SMS group GmbH, в рамках которого компании будут сотрудничать в целях уменьшения выбросов парниковых газов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, также ММК заключил меморандум о сотрудничестве с энергетическим концерном Fortum: компания планирует использовать «зеленую» энергию, производимую российским подразделением Fortum, чтобы снизить «углеродный след» продукции.