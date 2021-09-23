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23.09.2021

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23.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С сегодняшнего дня, 23 сентября, лекции для студентов Южно-Уральского государственного университе
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23.09.2021

Студенты ЮУрГУ в течение месяца будут слушать лекции дистанционно
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23.09.2021

После сезона ремонтов жители одного из домов в Челябинске остались без отопления и горячей воды
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ММК продолжает ESG-трансформацию

ПАО «ММК» (Челябинская область) приняло участие в международном Байкальском риск-форуме-2021 в Иркутске, где руководитель комбината по устойчивому развитию Ярослава Врубель представила доклад о целях и достижениях предприятия в сферах экологии, социальной работы и корпоративного управления (Environmental, Social, Governance - ESG).

Ярослава Врубель подчеркнула, что реализация принципов устойчивого развития в Группе ММК – это не отдельный проект и даже не ряд целей, а подход, которому соответствует вся работа компаний Группы. Согласно актуализированной в 2020 году корпоративной Стратегии развития, устойчивое развитие охватывает три стратегических инициативы: достижение цели «Ноль травм», создание корпоративной культуры возможностей и обеспечение низкоуглеводного и экологичного производства.

В компании отмечают, что важной целью для ММК в области экологии является сокращение выбросов парниковых газов. После проведения в 2020 году оценки и верификации прямых и косвенных выбросов парниковых газов компания поставила задачу снизить валовые выбросы диоксида углерода (СО₂) на 2,2 миллиона тонн до 2025 года, а удельные – до 1,8 тонны CO₂-экв. на тонну стали (ниже среднемирового уровня в 1,82 тонны CO₂-экв.).

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, «актуализированная стратегия ММК предусматривает серьезное снижение удельных выбросов СО₂ на тонну стали».

«Кроме того, мы собираемся радикально снизить уровень выбросов оксидов азота, диоксида серы и пыли. Достичь этих целей нам помогут повышение энергоэффективности и продолжение модернизации производственных мощностей», - подчеркнул Павел Шиляев.

ММК стремится к тому, чтобы его продукция способствовала решению проблем, связанных с изменением климата. Это касается не только повышения экологичности производства, но и использования продукции ММК. С 2018 года ежегодно более семи тысяч тонн проката, произведенного на стане 5000 ММК, отгружается в адрес российских производителей башен ветряных турбин. Таким образом, ММК вносит в свой вклад в развитие сегмента возобновляемых источников энергии.

Серьезное отношение ММК к устойчивому развитию и вопросам ESG подтверждено независимыми оценками и совместной работой с международными партнерами.

Так, в 2020 году Всемирный фонд дикой природы (Россия) включил ММК в ТОП-10 металлургических компаний по уровню открытости в сфере экологической ответственности.

В сентябре 2021 года ПАО «ММК» подписало меморандум с немецкой компанией SMS group GmbH, в рамках которого компании будут сотрудничать в целях уменьшения выбросов парниковых газов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, также ММК заключил меморандум о сотрудничестве с энергетическим концерном Fortum: компания планирует использовать «зеленую» энергию, производимую российским подразделением Fortum, чтобы снизить «углеродный след» продукции.

 

 

 

ММК
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23.09.2021

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23.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
Коронавирус
23.09.2021

Для ХК «Металлург» также сделали послабление по числу зрителей, но на игры пустят лишь с QR-кодом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С сегодняшнего дня, 23 сентября, лекции для студентов Южно-Уральского государственного университе
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23.09.2021

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E-mail:

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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
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Новый сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов на сто процентов

21.09.2021 15:04

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

21.09.2021 14:54

В Чебаркуле открывают базу для лечения пациентов с ковидом

21.09.2021 13:45

Прокуратура Усть-Катава заставила чиновников взяться за ремонт дорог

21.09.2021 13:33

Пожарные Копейска стали бронзовыми призерами международных соревнований

21.09.2021 13:32

Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков

21.09.2021 13:22

Челябинские спасатели вытащили собаку из колодца

21.09.2021 13:20

Большой потоп: в Златоусте жильцы многоквартирного дома изрядно промокли в своих квартирах

21.09.2021 13:18

Оперштаб Челябинской области сделал исключение для «Трактора»

21.09.2021 12:35

В Златоусте задержана «гастролерша» из Уфы

21.09.2021 12:34

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 94 тысячи

21.09.2021 12:33

У губернатора Челябинской области появился 12-й заместитель

21.09.2021 12:02

Светофоры на новом пешеходном переходе по улице Красной в Челябинске замигали желтым

21.09.2021 12:01

Прокуратура не согласна с тем, что Чернобровина выпустили из СИЗО

21.09.2021 11:14

Задержаны южноуральцы, которые нападали на горожан с бейсбольными битами

21.09.2021 11:14

Таганайская фотоловушка «поймала» лесного великана

21.09.2021 11:03

Жителей Челябинской области переселяют из аварийного жилищного фонда с опережением