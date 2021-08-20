ММК провел бизнес-конференцию в «Абзаково» для клиентов со всей страны

Свыше тридцати представителей компаний – потребителей продукции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) и ООО «ММК-ЛМЗ» из Москвы, Перми, Новосибирска, Краснодара, Оренбурга, Самары и других городов страны приняли участие в бизнес-конференции «Группа ММК: лидерство в сегменте проката с покрытием и фокус на клиента».

Событие состоялось на территории оздоровительно-спортивного комплекса «Абзаково». Приветствуя собравшихся, заместитель генерального директора по продажам ПАО «ММК» Сергей Ушаков отметил, что цель конференции – общение, обмен мнениями, личное знакомство с клиентами, постоянными и новыми.

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Одним из ключевых направлений деятельности Магнитогорского металлургического комбината является развитие клиентоориентированности. Так как успех современной металлургической компании, как и любого другого крупного бизнеса реального сектора, зависит в том числе от эффективности взаимодействия с клиентами, на конференцию были приглашены и те, кто уже долгие годы работает с комбинатом напрямую, и те, кто ранее приобретал продукцию ММК у трейдеров, но хотел бы стать системным партнером.

Сергей Ушаков рассказал участникам конференции о текущей деятельности металлургического комбината, о его перспективах и реализуемых инвестиционных проектах.

Директор Лысьвенского металлургического завода, на производственной площадке которого производится премиальная продукция, не имеющая аналогов в России, Алексей Кузнецов рассказал о работе предприятия и его перспективах, подчеркнув, что ООО «ММК-ЛМЗ» и впредь будет ориентироваться на удовлетворение клиентских потребностей и готово отвечать на запросы покупателей.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, учитывая высокую востребованность продукции ООО «ММК-ЛМЗ», руководство ПАО «ММК» уделяет большое внимание дальнейшему развитию предприятия, видит здесь значительный потенциал и новые возможности.

Способствует продвижению продукции до конечных потребителей и Торговый дом ММК. Эта крупная дистрибьютерская компания комбината в настоящее время насчитывает 35 площадок во всех ведущих металлопотребляющих регионах страны.

ПАО «ММК» чутко реагирует на запросы покупателей, учитывая их потребности при освоении новых видов продукции. Сортамент предприятия активно пополняется инновационными и перспективными разработками в соответствии с пожеланиями потребителей его продукции.