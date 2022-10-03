ММК создает информационный суверенитет

Руководители ПАО «ММК» (Челябинская область) приняли участие в юбилейном X всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» и рассказали о цифровизации комбината, о глобальных вызовах и новых решениях в сфере импортозамещения.

Свыше тысячи IT-специалистов из 24-х регионов России, представители государственной власти, руководители промышленных предприятий и крупнейших компаний, ученые, преподаватели и молодые специалисты собрались 29-30-го сентября в Челябинске, чтобы обсудить цифровое развитие регионов, проблемы обеспечения информационной безопасности, а также актуальные вопросы импортозамещения в IT и развития собственных информационных технологий, обеспечивающих технологический суверенитет страны.

Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов на панельной дискуссии «Импортозамещение: реальность нашего времени» обсудил с другими участниками развитие цифровых технологий, их практическое применение, разработку отечественного программного обеспечения (ПО), информационную безопасность, подготовку квалифицированных кадров и меры государственной поддержки в этой сфере.

Он отметил, что область информационных технологий в промышленном секторе сейчас испытывает повышенное давление со стороны внешней среды.

При этом в ПАО «ММК» действует программа импортозамещения в сфере информационных технологий, в рамках которой специалисты ММК-Информсервис ведут планомерную работу по подбору, тестированию и запуску в эксплуатацию новых эффективных IT-решений.

«ММК принимает участие в работе индустриального центра компетенций по металлургии в рамках правительственной программы по импортозамещению цифровых решений. Основная задача данной структуры – разработка российского ПО, замещающего зарубежные отраслевые программные решения собственными IT-продуктами», – рассказал Вадим Феоктистов.

Еще одной значимой темой форума стало обеспечение информационной безопасности на всех уровнях управления.

«Важнейший фактор устойчивой работы информационных систем ММК – обеспечение информационной безопасности. Мы предприняли оперативные меры по защите нашей IT-инфраструктуры, – сообщил Вадим Феоктистов. – В частности, был ограничен доступ к информационным ресурсам компании со стороны внешних лиц и компаний, усилены меры безопасности на внешнем IT-периметре компании и приняты другие актуальные меры».

ММК оперативно реагирует на внешние вызовы, продолжая работу по развитию системы защиты своей критической информационной инфраструктуры и созданию операционного центра информационной безопасности, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.