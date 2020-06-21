Молодые металлурги Магнитки изучают глубины Вселенной

В Магнитогорске продолжается грантовый проект «Касаясь звёзд», реализуемый при поддержке Союза молодых металлургов ПАО «ММК».

Членами команды проекта в этом году закуплено новое современное астрономическое оборудование, и после снятия ограничительных мер с помощью него все желающие магнитогорцы смогут приобщиться к изучению загадочного мира космических объектов.

Проект «Касаясь звезд» стартовал еще в 2019 году. Главная его цель - показать детям и взрослым глубины Вселенной, привить любовь к астрономии.

В прошлом году в Экологическом парке были установлены несколько телескопов. Технику предоставили астрономы-любители, детский центр космонавтики, астрономии и ракетомоделирования «МАГНИТАР» МУДО ДЮЦ «Максимум» и коммерческий магазин по продаже оптических приборов наблюдения.

Изюминкой акции стал телескоп с апертурой 200 миллиметров, приобретённый заместителем председателя Союза молодых металлургов Дмитрием Казаковым на средства гранта молодежного форума «Утро-2018».

Желающих полюбоваться на объекты глубокого космоса оказалось очень много, образовались очереди, и очень скоро стало понятно, что один телескоп-рефлектор ситуацию не спасает.

«Искали решение, решение как-то пришло само, мы взяли большой экран 6 на 8 метров, огромный. Взяли телескоп соответствующий, то есть астрограф, и всё связали воедино», - рассказал Дмитрий Казаков, заместитель председателя Союза молодых металлургов, член команды проекта «Касаясь звёзд».

Увидеть больше позволит и телескоп-рефлектор системы «Ньютон» - новая, уникальная техника. На сегодняшний день это самый большой и самый мощный в городе телескоп.

«Данный телескоп имеет апертуру, то есть диаметр входного отверстия, 300 миллиметров. Это очень большой телескоп - 12 дюймов. Позволяет наблюдать самые тусклые и дальние объекты глубокого космоса», - отметил еще один член команды проекта Игорь Бабаев, руководитель Детского центра космонавтики, астрономии и ракетомоделирования «МАГНИТАР» МУДО ДЮЦ «Максимум» .

Как рассказали в управлении информации и общественных связей ММК, катодиоптрический телескоп системы «Шмидта-Кассегрена» выполняет роль астрофото- и видеокамеры и способен решить проблему томительного ожидания в очередях. Прибор выводит информацию, которую видит человек в окуляр телескопа на экран ноутбука в режиме «онлайн». Это изображение в высоком качестве также будет транслироваться на большой экран. Управляется астрограф с помощью специального контроллера.

По словам Игоря Бабаева, данный телескоп позволяет любителям астрономии наводиться на объекты автоматически. В памяти монтировки и системы автонаведения телескопа находится около 40 тысяч различных объектов космоса.

В рамках реализации проекта на начало лета было запланировано множество астрономических мероприятий для горожан, но в планы вмешалась пандемия. Однако организаторы проекта обещают: как только вирус отступит, заглянуть в глубины космоса сможет любой желающий.