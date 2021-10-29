29.10.2021
В ГИБДД рассказали, как МРЭО Челябинской области будет работать в нерабочие дни
29.10.2021
В Челябинске при благоустройстве территории у Кафедрального собора снесут 223 дерева и посадят новые
29.10.2021
Карбоновый полигон в Сосновском районе станет частью формирующегося вокруг Челябинска «зеленого пояса»
29.10.2021
Из гимназии Челябинска эвакуировали учеников
29.10.2021
На ЮУЖД вакцинировано от коронавируса 80% сотрудников
29.10.2021
Челябинский оперативник, напавший на женщину-следователя, может лишиться должности в полиции
Молодым ученым Челябинской области дадут по миллиону на покупку жилья
28.10.2021
Расширены основания для включения южноуральских сирот в список нуждающихся в жилье
28.10.2021
В Челябинской области подорожает проезд для «зайцев» в общественном транспорте
28.10.2021
Бюджет Челябинской области пополнился почти на четыре миллиарда
21.10.2021
В Челябинской агломерации хотят снизить нижний порог штрафа для безбилетников
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021