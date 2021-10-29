Молодым ученым Челябинской области дадут по миллиону на покупку жилья

Молодые ученые Челябинской области получат выплату из регионального бюджета на приобретение жилого помещения.

Соответствующую законодательную инициативу, внесенную губернатором Алексеем Текслером, рассмотрели депутаты на очередном заседании Законодательного собрания региона.

Законопроектом предлагается установить меру социальной поддержки в виде выплаты на приобретение жилого помещения в Челябинской области молодым ученым - кандидатам наук (в возрасте до 35 лет) и докторам наук (в возрасте до 45 лет включительно). При этом они должны постоянно проживать на территории региона, трудиться научными работниками в научных организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а также в иных организациях, осуществляющих научную или научно-техническую деятельность, расположенных на территории. Претенденты на грат должны иметь стаж работы в должности научного сотрудника в данных организациях не менее трех лет.

Размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения составляет один миллион рублей. Молодые ученые будут обязаны проработать научным работником в научных организациях в течение пяти лет со дня получения свидетельства о предоставлении выплаты.

«Долгожданный законопроект внесен губернатором Челябинской области. Это существенное подспорье молодым ученым Южного Урала, – отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. – В этом году выплаты получат 15 молодых ученых. На следующий год запланировано 67 миллионов рублей на эти цели».

Законопроект был принят в трех чтениях.

Мероприятие по предоставлению выплаты молодым ученым, работающим в Челябинской области, на приобретение жилого помещения предусмотрено государственной программой Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области».

Порядок выдачи свидетельства о предоставлении выплаты и порядок предоставления выплаты будет определять правительство Челябинской области.