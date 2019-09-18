Мор голубей: челябинцы находят трупы птиц

В Челябинске горожане начали находить голубиные трупы. В ветеринарных службах заявляют, что никакой эпидемии нет. Сообщений о массовых заболеваниях не поступало.

Челябинцы обратили внимание на странное поведение городских голубей. Птицы будто сонные.

«Много мертвых. На Северо-Западе повсюду голубиные трупы... Тельца я видел в пруду городского парка. Что за напасть?», - интересуется житель города Андрей Егоров.

Как сообщает «Комсомольская правда», эпидемии в городе нет. Умышленно голубей также никто не травит. Для голубей в городе тоже кормовая база достаточная. Всему причиной может быть естественный отбор.

«Не было жары, засухи, потому вылупилось очень много птенцов. Но тут вступает в силу естественный отбор. Погибают слабые и болезненные, плюс, старые голуби. Если погибнет до 15% птиц, это не страшно. В зимние холода ослабленные птицы погибают быстрее», - говорит ветврач Карен Даллакян.

Если вы заметили вялую птичку, ни в коем случае не берите ее голыми руками, только в перчатках. Можно надеть на руки целлофановые пакеты. До ветклиники пернатого лучше донести в коробке. Мертвую птицу обязаны подобрать дворники или представители подрядных организаций, которые очищают город от павших собак, кошек, птиц.