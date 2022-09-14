Московские специалисты отреставрируют живопись Свято-Троицкого собора в Троицке

Московские реставраторы приступили к масштабным реставрационным работам в Свято-Троицком кафедральном соборе (Троицк, Челябинская область) - объекте исторического и культурного наследия федерального значения, сообщает Троицкая епархия.

«Реставрация началась благодаря обращению в 2019 году депутата Елены Александровны Ямпольской в министерство культуры России, – комментирует ход событий ключарь Свято-Троицкого собора иерей Игорь Фокин. – С нашей стороны были собраны все необходимые документы о соборе, составлена заявка в министерство культуры».

Планируется, что реставрационные работы продлятся в течение двух лет. Средства на эти цели будут направлены из федерального бюджета. Внутренние стены, своды и столбы будут расписывать московские художники-реставраторы из Межобластного научно-художественного реставрационного управления.

«Событие, конечно, значимое и неординарное, потому что объёмы реставрации, которые запланированы в соборе, даже по столичным меркам огромные», – рассказывает бригадир художников-реставраторов Андрей Лосев.

Столичные реставраторы принимали участие в росписи Храма Христа Спасителя, восстанавливали первозданную красоту Грановитой палаты Московского Кремля и комплекса Музей-заповедник «Архангельское», а недавно завершили работы в Новодевичьем женском монастыре в Москве. На очереди – старинный собор в Троицке.