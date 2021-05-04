Московский транспортный эксперт расскажет челябинцам о важной роли выделенных полос

Московский транспортный эксперт Дмитрий Грубый расскажет жителям Челябинска о важной роли выделенных полос, без которых реформа общественного транспорта не может быть эффективной.

Встреча столичного гостя с челябинцами состоится завтра, пятого мая, в 19 часов с Доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41-А.

На лекцию Дмитрия Грубого горожан приглашает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, обещая много интересного.

Напомним, ранее региональный миндортранс сообщал, что осенью текущего года новые выделенные полосы появятся на Комсомольском проспекте, благодаря чему прогнозируется существенное снижение транспортных заторов.