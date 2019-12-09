Мост на Троицком тракте в Челябинске закроют в январе

В Челябинске после Нового года временно закроют путепровод на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта в Советском районе. Глава города Наталья Котова предположила, что мост - в связи с проведением ремонтных работ - будет закрыт для автотранспорта не на неделю и, вероятно, даже не на месяц.

«Сейчас мы готовимся к этому событию. В противном случае - если не закрывать путепровод, мы будем очень долго его делать, тем более что часть работ предстоит вести на проезжей части, где постоянно ездит автотранспорт. Для большегрузов и легковых автомобилей продумаем объездные маршруты, разработаем карт-схему. Думаю, все это будет сделано после Нового года», - рассказала Наталья Котова.

Напомним, строительство развязки на Дарвина-Троицком тракте осуществляется по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы были начаты в текущем году и должны быть закончены в 2020-м.