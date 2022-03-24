МТС объявила о дополнительном найме сотрудников по всем бизнес-направлениям

Компания открыла более 500 дополнительных вакансий для ИТ-экспертов с возможностью удаленной работы, а также расширила набор специалистов из Челябинска, Миасса и Магнитогорска.

В ИТ-направлении дополнительный набор сосредоточен в области разработки разного стека технологий (Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка), также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях. МТС также готова принять на работу новых сотрудников в сферах маркетинга и PR, финансов, HR и других направлений.

На данный момент более тысячи вакансий МТС открыто в всех регионах страны - более двухсот предложений о работе компания предложила соискателям из уральских городов. На работу в МТС могут претендовать, в частности, специалисты в области продаж и развития технической инфраструктуры. Компания также расширяет набор в службы клиентского сервиса (в том числе с возможностью удаленной работы) и в розничные салоны МТС.