МТС вошла в тройку крупнейших экосистем в России

Крупнейшей экосистемой* в России на рынке экосистемных подписок вновь стал МТС, об этом сообщают Ведомости** со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting за 2022 год. Компания уступает только Яндексу

Количество экосистемных клиентов компании по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона, что на 26,7% выше, чем годом ранее.

Как отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова, такой рост связан в том числе с ростом популярности нетелеком сервисов, таких как KION, Строки и МТС Music.

«Подписка Premium - это удобное сочетание большого количества ГБ, доступа к развлекательному контенту KION, МТС Music и Строки и скидкам от партнёров по супер выгодной цене. Выход на рынок mobility (кикшеринг и каршеринг) с нашими партнёрами в подписке позволил нам также нарастить качественно новых пользователей в Premium», - прокомментировала Зиборова.

Она также отметила, что в рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.

*Экосистема-(ццифровая экосистема)-совокупность сервисов,в том числе платформенных решений,одной группы компаний или компании и партнеров,позволяющих пользователям получать широкий круг продуктов и услуг в рамках единого бесшовного интегрированного процесса

**В 2022 г. рынок экосистемных подписок вырос на 24% в сравнении с 2021 г. и составил 58,1 млрд руб., следует из данных исследовательской компании J’son & Partners Consulting. Крупнейшей экосистемой за указанный период с долей рынка 38%, как указано в отчете, стал «Яндекс». На втором месте расположилась МТС (21%), на третьем - «Сбер» (18%). Аналогичные позиции компании занимали и в 2021 г., но «Яндекс» свою долю рынка сохранил, у МТС она снизилась на 3 п. п., у «Сбера» увеличилась на 1 п. п.