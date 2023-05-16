«Мульти-Пульти Фест» для челябинцев и гостей города

Завтра, 17 мая, в Челябинске стартует Фестиваль анимации «Мульти-Пульти Фест». Организатор мероприятия - Детская художественная школа искусств г. Челябинска (ДХШИ). Продлится фестиваль по 21 мая. Во время мероприятия горожан и гостей города познакомят с классической и современной отечественной анимацией, ее историей и техниками создания.

Выставка, которая откроется и пройдет в рамках фестиваля в ДХШИ будет посвящена творчеству легендарного художника и режиссера Федора Хитрука, автора таких фильмов как «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Винни пух» и других, любимых многими поколениями россиян.

Как рассказали в школе искусств, экспозиция из архивов киностудии «Союзмультфильм» приехала в Челябинск из Москвы и будет размещена в Детской художественной школе искусств, где также пройдут обучающие азам анимации мастер-классы. Открытие выставки 17 мая в 15 часов.

Все дни фестиваля в кинотеатрах города «Импульс» и Центр искусств «Театр+кино» состоятся показы детской и взрослой программ анимационных фильмов «Союзмультфильма». Вход для всех свободный, но для того, чтобы точно хватило мест организаторы предлагают зарегистрироваться заранее. Регистрация проходит в официальной группе ВК или по ссылке.

Завершится фестиваль масштабным семейным праздником 21 мая в Арт-сквере, на набережной реки Миасс. Горожан ждет мульт-парад с участием ростовых кукол, конкурсы, игры и концерт творческих коллективов всех детских школ искусств города, которые исполнят песни из знаменитых мультфильмов.